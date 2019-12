43 éve. 1976 december 26-án vette fel a Sex Pistols a God Save the Queen című dalukat a londoni Wessex Studios-ban.

A dalt II. Erzsébet királynő 1977. évi ezüst jubileuma ihlette és abban az Angol himnusz híres sora köszön vissza, csak némiképp átértelmezve („God save the queen / The fascist regime” – kezdődik.)

A dal szövege, valamint a borító is elég nagy botrányt vert a maga idején. Mind a BBC, mind a Független Műsorszóró Hatóság betiltotta a lejátszását.

Ennek ellenére a dal – ami a Sex Pistols egyetlen „normál” albumán, a Never Mind The Bollocks Here's The Sex Pistols-on is szerepelt) elérte a NME-listájának élére ugrott és az egyik legismertebb punk-dal lett.

