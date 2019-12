Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A minisztérium is elismerte, hogy a Dominikai Köztársaságban letartóztattak két magyar férfit.","shortLead":"A minisztérium is elismerte, hogy a Dominikai Köztársaságban letartóztattak két magyar férfit.","id":"20191228_RTL_Ket_magyart_gyanusitanak_azzal_hogy_Dominikan_megeroszakoltak_egy_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183514f-28a8-4ee3-a257-9057384f181b","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_RTL_Ket_magyart_gyanusitanak_azzal_hogy_Dominikan_megeroszakoltak_egy_not","timestamp":"2019. december. 28. 19:59","title":"RTL: Két magyart gyanúsítanak azzal, hogy Dominikán megerőszakoltak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c106e401-aa7d-4e1a-9bb7-5a5f13413152","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden reménytelenség ellenére honnan vesszük az örömet és az erőt a mindennapokban? Megtanulhatjuk, ha befelé figyelünk, ha nem adjuk fel a keresést.","shortLead":"Minden reménytelenség ellenére honnan vesszük az örömet és az erőt a mindennapokban? Megtanulhatjuk, ha befelé...","id":"20191228_Szabo_T_Anna_A_belso_taltos_ereje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c106e401-aa7d-4e1a-9bb7-5a5f13413152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2265f609-b771-4f7f-8902-1c7f3615e08f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191228_Szabo_T_Anna_A_belso_taltos_ereje","timestamp":"2019. december. 28. 19:15","title":"Szabó T. Anna: A belső táltos ereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csuprik Etelka generációja egyik legkiemelkedőbb zongoristája volt Ukrajnában; 56. évében hunyt el.","shortLead":"Csuprik Etelka generációja egyik legkiemelkedőbb zongoristája volt Ukrajnában; 56. évében hunyt el.","id":"20191229_Meghalt_Csuprik_Etelka_zongoramuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7873cfa5-140a-43e1-b86e-05390b8a0ab1","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_Meghalt_Csuprik_Etelka_zongoramuvesz","timestamp":"2019. december. 29. 11:50","title":"Meghalt Csuprik Etelka zongoraművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha vásároltak belőle, ne fogyasszák el! ","shortLead":"Ha vásároltak belőle, ne fogyasszák el! ","id":"20191230_Hasmenest_okozo_sajtot_hiv_vissza_a_Lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c04eed-6efa-4f54-80de-e80603769494","keywords":null,"link":"/elet/20191230_Hasmenest_okozo_sajtot_hiv_vissza_a_Lidl","timestamp":"2019. december. 30. 10:54","title":"Hasmenést okozó sajtot hív vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps világcsúcsát adta át a múltnak. A Győr női kézilabdacsapata vesztes meccs nélkül győzött a bajnokságban és a Bajnokok Ligáját is így hozta le. A Juventus sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Serie A-t. Az amerikaifocista Tom Brady hatszoros Super Bowl-győztes, a tornász Simone Biles huszonkét évesen 19-szeres világbajnok lett... valamennyi csúcs döbbenetes elkötelezettségről, alázatról és küzdeni tudásról árulkodik. Akadt azonban három, még ezeknél is őrültebb rekord, teljesítőik lettek nálunk az év sportemberei.","shortLead":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps...","id":"20191228_ev_embere__sportolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352b42dc-1df8-4152-8794-016fdb144343","keywords":null,"link":"/sport/20191228_ev_embere__sportolok","timestamp":"2019. december. 28. 17:00","title":"Sportolók, akik idén történelmet írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco előrejelzései szerint az új évtizedbe lépve sem lassul le a technológiai fejlődés, sokkal több eszköz csatlakozik majd az internetre, miközben a kiberbűnözés is egyre gyakoribb lesz.","shortLead":"A Cisco előrejelzései szerint az új évtizedbe lépve sem lassul le a technológiai fejlődés, sokkal több eszköz...","id":"20191230_internet_kiberbiztonsag_cisco_5g_technologia_mesterseges_intelligencia_kiberbunozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf33fb74-d30d-468a-8a6a-44fd4171cfcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_internet_kiberbiztonsag_cisco_5g_technologia_mesterseges_intelligencia_kiberbunozes","timestamp":"2019. december. 30. 11:03","title":"A kiberbűnözés új korszaka köszönthet be 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még festményeket is elvittek idén a talált tárgyak osztályára a fővárosi közlekedési cégnél.","shortLead":"Még festményeket is elvittek idén a talált tárgyak osztályára a fővárosi közlekedési cégnél.","id":"20191228_Talicskat_es_mikrot_is_ottfelejtettek_a_BKV_jaratain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805cdf00-397d-4af1-b476-4ea4f77b4dc5","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Talicskat_es_mikrot_is_ottfelejtettek_a_BKV_jaratain","timestamp":"2019. december. 28. 16:13","title":"Talicskát és mikrót is ottfelejtettek a BKV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok miatt inkább nem lesz durrogtatás.","shortLead":"Az állatok miatt inkább nem lesz durrogtatás.","id":"20191230_tuzijatek_petarda_szilveszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280fa87-2876-4fae-8b44-945055c5758c","keywords":null,"link":"/elet/20191230_tuzijatek_petarda_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 06:31","title":"Miskolcon, Szentendrén és Esztergomban se lesz idén tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]