[{"available":true,"c_guid":"41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket.","shortLead":"A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is...","id":"20200106_samsung_sero_okostelevizio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bd895e-e2d3-4b89-8562-ea773d9a64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d5ed8-d459-4102-b666-9049dd2e695b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_sero_okostelevizio","timestamp":"2020. január. 06. 11:33","title":"Meghódítaná a világot a Samsung a jövő okostévéjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is választhatnak a vezeték nélküli fülhallgatót az Apple-től rendelő felhasználó. Persze csak óvatosan ezzel, nem mindegy ugyanis, mit árul el róla a töltőkapszulára tett kis jel.","shortLead":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is...","id":"20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa407-3cbf-493d-80f9-cf9a0cb27292","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","timestamp":"2020. január. 06. 14:03","title":"31 emoji ingyenes gravírozása közül választhat az, aki az Apple-től veszi az AirPods fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","shortLead":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","id":"20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414fd356-6d3e-4e1e-8c75-42a35dedc509","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","timestamp":"2020. január. 05. 18:06","title":"Két orosz magát Greta Thunbergnek és apjának kiadva húzott csőbe egy kaliforniai képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","id":"20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932ac6f6-02cc-43d1-ae75-457ec35d687f","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","timestamp":"2020. január. 05. 17:19","title":"Vonattal ütközött egy kerti traktor Tiszaalpáron, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","shortLead":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","id":"20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a6aa3-e0d3-43e7-9a90-b05f97ce1b4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","timestamp":"2020. január. 06. 14:09","title":"A Lime legaktívabb felhasználója 235-ször pattant rollerre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány azt reméli, hogy a Mészáros Lőrinctől visszavásárolt visontai szénerőmű gázüzeművé alakítására rengeteg pénzt kaphat majd az Unió klímavédelmi programjából, miközben a következő évtizedben nem új gáztüzelésű erőművekre lenne szükség, hanem a meglévők jobb kihasználására. ","shortLead":"A kormány azt reméli, hogy a Mészáros Lőrinctől visszavásárolt visontai szénerőmű gázüzeművé alakítására rengeteg pénzt...","id":"202001__atalakulo_energiapiac__klimavedelem__orosz_gaz__klimaharc_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be22cc90-e08f-4452-99c9-0fa5a2c05b67","keywords":null,"link":"/360/202001__atalakulo_energiapiac__klimavedelem__orosz_gaz__klimaharc_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:00","title":"Klímaharc előtt: Orbán mellélőhet a Mátrai Erőmű átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14a7b-068a-4525-823b-c053bb9b83f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ARD szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) 19 éve vezető magyar szakemberrel kapcsolatban az okirathamisítás és a hűtlen kezelés gyanúja is felmerül.","shortLead":"Az ARD szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) 19 éve vezető magyar szakemberrel kapcsolatban...","id":"20200106_Tobbmillio_dollaros_sikkasztasi_ugyhoz_lehet_koze_Ajan_Tamasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14a7b-068a-4525-823b-c053bb9b83f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1d6e06-759b-4e30-a971-11f3403f6bc1","keywords":null,"link":"/sport/20200106_Tobbmillio_dollaros_sikkasztasi_ugyhoz_lehet_koze_Ajan_Tamasnak","timestamp":"2020. január. 06. 09:48","title":"Nagyon súlyos vádak Aján Tamás ellen: millió dolláros sikkasztás, csalás a doppingvizsgálatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]