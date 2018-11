Jókora banki hitelből vásárolt tartályokkal és sörfőzőberendezésekkel, az akkor 24 éves srácok, nekiálltak megcáfolni mindazokat a téziseket, amiket a láger sörök százötven év alatt a sörrel kapcsolatban lefektettek. Ebben a nagyüzemi világban nem nagyon akadt hely a különleges söröknek. Ezek a sörök jobban hasonlítottak egymásra, mint amennyire különböztek egymástól. Ami annak is a következménye volt, hogy szinte mindenki ugyanazoktól a malátagyáraktól vásárolta a malátát. S a komló is csak néhány klasszikus területről – elsősorban Cseh- és Németországból származott, ahogy az élesztőtörzsek is nagyon közeli rokonságban álltak egymással.

A BrewDog nem véletlenül nevezte magát punknak. Ahogy a sörfőzést kezelték az maga volt a sörforradalom. „Bátor, nem megalkuvó, tiszteletlen söröket főzünk, olyan söröket, amiknek van lelke és célja. Ugyanolyan megvetést érzünk a nagyüzemi sörfőzés iránt, mint a régi punkok éreztek a pop-kultúra iránt” – mondták magukról a kezdeti időkben.

© brewdog.com

Felfedezték maguknak az újfajta komlókat és nem spóroltak az anyaggal, így durván keserű söröket csináltak. Megmutatva, hogy milyen izgalmas is, ha nem spórol a sörfőző a komlóval. Ez volt a punk IPA. A BrewDog-nak eleinte sok problémája akadt a fogyasztóvédelemmel, ami túl agresszívnek tartotta az alapanyagokkal tékozlóan bánó, magas alkoholtartalmú BrewDog söröket. A Speedball – a heroin és kokain keverékét hívják így – névre keresztelt sörüket be is tiltották. Ennek átkeresztelése után lett a másik legendás sörük a Dogma.

A nagyérdemű a BrewDog nevet, mégis a „világ legerősebb söre” címért folytatott verseny során ismerte meg. A Tactical Nuclear Penguin 2009-ben, a Sink The Bismarck 2010-ben, majd ugyanennek az évnek júliusában a The End of History robbantott – ez utóbbi pálinkákat megszégyenítő 55 százalékos alkohollal. Az üvegeknek címkéjük nem volt, viszont a palackokat egy-egy állatfigurába– mókusba és hermelinbe – csomagolták! Ez azért sokaknál kiverte a biztosítékot. (Azóta a világ legerősebb söre – az ugyancsak skót – Brewmeister 67 százalékos Snake Venom lett.)

© brewdog.com

A BrewDog 2011-re Skócia legnagyobb független sörfőzdéjévé nőtte ki magát, és innét már nem volt megállás. Megnyitották saját kocsmahálózatukat, előbb Aberdeenben, majd Edinburgh-ban és Glasgow-ban, aztán Skócia határait átlépve a többit. Ez a hálózat azóta több tucat kocsmát tudhat magáénak, csak a csatornán túl, a kontinensen tizenhatot..

A 16. BrewDog Bar éppen Budapesten, az Anker közben nyílt meg a napokban, amiről terjedelmes beszámolót is közölt a brewdog.com.

© brewdog.com

Tavaly a tengerentúlon is megvetették lábukat, jövőre saját légi járatot is indítanak amerikai üzemükbe.

© Facebook

A BrewDog a szabályok felrúgásával tudott nagyon gyorsan hírnevet szerezni. A részvénykibocsátást is a hagyományoktól eltérő módon oldották meg. 2011-ben felajánlottak részvényeket rajongóiknak, amit a cég honlapján lehetett megvásárolni. Ez is bejött nekik: 6 hónap alatt 6000 rajongó vásárolt részesedést a cégből, összesen 2,2 millió font értékben.

Időközben persze más területeken is növekedett a BrewDog. A kezdeti kapacitás immár jócskán meghaladja a 300 ezer hektolitert, de már nem is csak Skóciában főz a cég sört. Amin említettük, megkezdte amerikai terjeszkedését és vásárolt kisebb sörfőzdéket Angliában is. A nagy kérdés persze az, hogy az üzleti szerkezetét tekintve már-már multinacionális cégek paramétereit felmutató BrewDog, képes lesz-e megmaradni az eredeti céloknál.

A nagyjából negyed milliárd font értékű BrewDog nemrég 22 százalékos részesedést adott el az amerikai TSG befektetési társaságnak. Ez sok kisrészvényesnek és a BrewDog egyszerű sörbarátainak sem tetszik és megkérdőjelezi, hogy lehet-e punk, aki maga már a növekedést tekinti a legfontosabb célnak.

A Brewdog ugyanis ma a leggyorsabban növekvő élelmiszer- és italgyártó Nagy-Britanniában, valamint az ország legintenzívebben fejlődő söröző-franchise tulajdonosa, mintegy 50 üzlettel az Egyesült Királyságban és olyan helyeken, mint Tallin, Tokió, Róma, Sao Paulo és Budapest. A több mint ötszáz alkalmazottat foglalkoztató cég most ambiciózus bővítési terveket sző Ázsiában is. Jogos a kérdés: a punkok is bekerültek a mainstream-be? Egyik legradikálisabb kritikusok Scott Taylor, már egyenesen azzal vádolja Wattot és Dickiet, tudatosan állították be lázadónak a BrewDogot. Hírnevet szerezve a márkának, hogy végül jó áron tovább adhassák azoknak, akikkel szemben egykor ellenállást hirdettek.

Nem tudni, milyen meglepetések várnak még a derék sörbarátokra velük kapcsolatban. Meglehet, ma már nem a BrewDog a legizgalmasabb résztvevő a kraft sörök világpiacán, és nem is ők főzik mostanság a legrendkívülibb söröket, a minőség mércéje továbbra is igen magas. Még, ha kétségtelenül eltávolodtak is az eredeti céloktól.