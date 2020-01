Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Vuhanból érkező utasok számíthatnak alapos ellenőrzésre a koronavírus miatt.","shortLead":"A kínai Vuhanból érkező utasok számíthatnak alapos ellenőrzésre a koronavírus miatt.","id":"20200118_Rejtelyes_virus_miatt_szigoritjak_az_ellenorzes_harom_amerikai_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b57f0ce-ea74-4b0b-a7d0-79aadda9cb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Rejtelyes_virus_miatt_szigoritjak_az_ellenorzes_harom_amerikai_repuloteren","timestamp":"2020. január. 18. 13:36","title":"Rejtélyes vírus miatt szigorítják az ellenőrzés három amerikai repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","shortLead":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","id":"20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282ad22d-0a43-42fc-8ff9-9131f3c03e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","timestamp":"2020. január. 17. 05:52","title":"Szokatlan új fegyverrel, robbanóanyagos lufikkal támadt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f152af-d93f-47b9-82f0-6dd117da64b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már dübörög a budapesti vízilabda-Eb, de a kabalaválasztás nem volt zökkenőmentes. Magyarország amúgyis kabala-nagyhatalom, a Duma Aktuál pedig most számba veszi a legfurcsábbakat. Van, mikor a kinézettel volt gond, máskor az elnevezés nem sikerült, de legalább utólag nevethetünk a kínos bakikon. ","shortLead":"Már dübörög a budapesti vízilabda-Eb, de a kabalaválasztás nem volt zökkenőmentes. Magyarország amúgyis...","id":"20200116_Duma_Akutal_Magyarorszag_kabalanagyhatalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f152af-d93f-47b9-82f0-6dd117da64b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f037cbe9-8205-4c87-8488-e18f48f1dbff","keywords":null,"link":"/360/20200116_Duma_Akutal_Magyarorszag_kabalanagyhatalom","timestamp":"2020. január. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mikor Vízipók elindult a Mátrai Erőműből, még jól volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Fidesz évről-évre látványosan alultervezi az egészségügyi kiadásokat, 2019-re is kisebb összeget lőttek be, mint amennyi 2018-ban kellett a területre. Év végén aztán persze rendezni kell a kórházak adósságait, ez most először csődeljárásszerűen történik. Az egészségügyben valóban sok a probléma, például a beszerzések fele árverseny nélkül, magas korrupciós kockázattal zajlik. Azonban a bajokat pluszpénz nélkül nem lehet orvosolni.","shortLead":"A Fidesz évről-évre látványosan alultervezi az egészségügyi kiadásokat, 2019-re is kisebb összeget lőttek be, mint...","id":"20200117_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d096903f-b943-4d8f-91ec-79721b2d6654","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok","timestamp":"2020. január. 17. 11:05","title":"A kormány csődöt jelentett a kórházakra, Orbán közben a falakat festeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés gyanújával. Egy cseh lap meg is nevezte a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit.","shortLead":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés...","id":"20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f2673-6c35-4cf3-852b-7f23c3861ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","timestamp":"2020. január. 17. 14:45","title":"Német-magyar állampolgár diplomata bukott le kémkedés gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","shortLead":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","id":"20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f558dd97-47b0-45c8-a33f-5b45cdc46fcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Karácsony: Ha nincs pénz a szemétszállításra, nincs atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott bejelentést.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott...","id":"20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18a6da1-7975-4e00-9228-a46d72278cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","timestamp":"2020. január. 16. 19:46","title":"RTL: Drogoznak és védelmi pénzt szednek a gyerekek egy kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]