Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban már napvilágot látott róla.","shortLead":"Hogy mikor kerül a boltok polcaira a Microsoft új telefonja, a Surface Duo, egyelőre nem tudni. Egy érdekesség azonban...","id":"20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4940a9-d6bc-4fe6-8fb3-76ea60ebb325","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_microsoft_surface_duo_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. január. 18. 10:03","title":"Előkerült egy érdekes rajz a Microsoft izgalmas új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9c871-a4ec-4378-beca-c4bdb87f0200","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megkezdődhet a washingtoni szenátusban a Donald Trump elleni alkotmányos vádemelési tárgyalás, aminek a kimenetele biztosabbnak tűnik, mint a szabályai. A kezdeményező demokraták politikai kockázata, hogy az elnök megerősödve kerül ki az eljárásból, és fordulhat rá az újraválasztási kampányára.","shortLead":"Megkezdődhet a washingtoni szenátusban a Donald Trump elleni alkotmányos vádemelési tárgyalás, aminek a kimenetele...","id":"202003__alkotmanyos_vademeles__trump_manoverez__szabalyok_es_szurkezonak__indulhat_abanzaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee9c871-a4ec-4378-beca-c4bdb87f0200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6daf58-a0c1-43b5-93f8-50eef1f6f445","keywords":null,"link":"/360/202003__alkotmanyos_vademeles__trump_manoverez__szabalyok_es_szurkezonak__indulhat_abanzaj","timestamp":"2020. január. 18. 12:00","title":"Bumerángként üthet vissza a demokratákra a Trump elleni vádemelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996cbc75-7555-4eaa-a1bc-1bd8b9859669","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már több mint 160 ezren hagyták el a Taal-vulkán környékét.","shortLead":"Már több mint 160 ezren hagyták el a Taal-vulkán környékét.","id":"20200118_Barmikor_robbanasszeruen_kitorhet_egy_vulkan_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996cbc75-7555-4eaa-a1bc-1bd8b9859669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812c8597-d74f-4e7e-952c-84453e3bba7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Barmikor_robbanasszeruen_kitorhet_egy_vulkan_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. január. 18. 14:56","title":"Bármikor robbanásszerűen kitörhet egy vulkán a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d39b18-1539-49ef-b204-ccc03e89a894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondani sem kell: felbecsülhetetlen jelenet. A szigetországot hónapok óta erős hőhullám sújtotta.","shortLead":"Mondani sem kell: felbecsülhetetlen jelenet. A szigetországot hónapok óta erős hőhullám sújtotta.","id":"20200117_ausztralia_eso_szarazasag_bozottuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3d39b18-1539-49ef-b204-ccc03e89a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54f0547-5857-472f-ad07-8ca93b144a50","keywords":null,"link":"/elet/20200117_ausztralia_eso_szarazasag_bozottuz","timestamp":"2020. január. 17. 09:59","title":"A pillanat, amikor egy ausztrál kisgyerek először lát esőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","shortLead":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","id":"20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2d2598-59f3-4773-a643-424e8062ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","timestamp":"2020. január. 18. 10:34","title":"Rendelőbe ment lopni a hatvani nő, de egyből lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség több katonát is vezényel a déli határzárhoz.","shortLead":"A Magyar Honvédség több katonát is vezényel a déli határzárhoz.","id":"20200117_Hokameraval_dronnal_es_radarral_is_vedik_a_magyar_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595f484c-4133-45a2-9808-5125b3bfb051","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Hokameraval_dronnal_es_radarral_is_vedik_a_magyar_hatart","timestamp":"2020. január. 17. 16:31","title":"Hőkamerával, drónnal és radarral is védik a magyar határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.","id":"20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aae093-8d11-42fd-8205-3543be8aa2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Idot_kernek_a_gimnaziumok_igazgatoi","timestamp":"2020. január. 18. 09:30","title":"Időt kérnek a gimnáziumok igazgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű eredményt hozott.","shortLead":"Az Imgur feldobta a kérdést a felhasználóinak, hogy szerintük melyik az évtized mémje. A végső szavazás egyértelmű...","id":"20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf2081d-d94c-4829-900e-b9c93293eb33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_hide_the_pain_harold_evtized_memje_szavazas_arato_andras","timestamp":"2020. január. 17. 19:03","title":"Óriási magyar siker a neten: Hide the Pain Harold lett az évtized mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]