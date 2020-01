Banksy végre Budapesten!

Isztambul, Amszterdam, Antwerpen, Melbourne, Auckland, Toronto, Berlin, Bukarest, Kolozsvár és Párizs után végre Budapesten is láthatunk Banksy, a földkerekség legismertebb graffiti művészének világát bemutató kiállítást. Az ART OF BANKSY mintegy 70 művön keresztül mutatja be az “ismeretlen zseni” művészetét a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezésében, február 1-től a Tesla Loftban.

Évek óta vár a hazai közönség egy Banksy művészetét bemutató kiállításra, eleddig hiába, most azonban egy hosszabb világkörüli út után Budapestre érkezik az ART OF BANKSY utazó kiállítás, mely igyekszik átfogó képet adni a rejtőzködő street art művész világáról. „Az Art of Banksy kiállítás behozza nekünk a világ különböző pontjain, mállott vakolaton, üres téglafalon vagy egy sivár felüljárón megjelent műveket a kiállítótérbe és újragondolva mutatja be az ismeretlen zseni alkotásait, hogy a művek esszenciális üzenetét festmények, fotók, printek formájában egy izgalmas kiállítási élménybe sűrítve közvetítse” – mondta Sáfár Zoltán, a Godot Kortárs Művészeti Intézet alapító-tulajdonosa. A kiállítás limitált ideig marad Budapesten, majd folytatja világkörüli útját.

A kiállítás limitált ideig marad Budapesten, majd folytatja világkörüli útját. Részleteket ide kattintva talál.