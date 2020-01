Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik leggyengébb devizája 2020-ban eddig a mienk.","shortLead":"A világ negyedik leggyengébb devizája 2020-ban eddig a mienk.","id":"20200123_Ujabb_tortenelmi_melypontra_esett_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff225216-6526-4e84-af8c-ab58aa519e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Ujabb_tortenelmi_melypontra_esett_a_forint","timestamp":"2020. január. 23. 09:31","title":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még lehetőségek – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.","shortLead":"A kiadási célú lakásvásárlás egyes helyeken még mindig jó üzlet lehet, és az ingatlanár-emelkedésben is vannak még...","id":"20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a691fb-b112-4478-9ed4-79afacb6827c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Ennyi_haszna_lehet_ha_kiad_egy_frissen_vasarolt_lakast","timestamp":"2020. január. 23. 11:29","title":"Ekkora haszna lehet, ha kiad egy frissen vásárolt lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről, felelősségvállalásról, bűnbocsánatról, valamint Pokorni Zoltán nyilas nagyapjáról szóló beszédéről.","shortLead":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről...","id":"20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e75ba-4557-4f23-8bb6-e33c0ede0f93","keywords":null,"link":"/360/20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","timestamp":"2020. január. 22. 19:00","title":"Nem az számít, amit Pokorni az áldozatokra emlékezők előtt mond, hanem amit a saját közönségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","shortLead":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","id":"20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b3a7-24c6-46ed-b7c0-0ab022519b82","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","timestamp":"2020. január. 22. 18:14","title":"Először lesz Magyarországon Comic Con","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ígéretes.","shortLead":"Ígéretes.","id":"20200122_Itt_az_elso_dal_az_uj_Pearl_Jam_albumrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d45cb18-66ef-4bc4-a87e-842f449e7963","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Itt_az_elso_dal_az_uj_Pearl_Jam_albumrol","timestamp":"2020. január. 22. 11:12","title":"Itt az első dal az új Pearl Jam albumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Csupa olyan nagyvállalkozó tűnik fel a világraszóló fejlesztésként beharangozott légi jármű gyártása körül, akik a közbeszerzéseken is hasítanak. Összeszedtük kikről van szó és hogyan kerültek az iparág közelébe. ","shortLead":"Csupa olyan nagyvállalkozó tűnik fel a világraszóló fejlesztésként beharangozott légi jármű gyártása körül, akik...","id":"20200123_Orban_haverjai_a_vilagelsok_hidrogenes_helikoptergyartasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248822db-e81f-4c27-86f0-d2a7e311ddb1","keywords":null,"link":"/360/20200123_Orban_haverjai_a_vilagelsok_hidrogenes_helikoptergyartasban","timestamp":"2020. január. 23. 16:00","title":"Orbán köréből repült fel a hidrogénes helikopter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1492c00-3c90-4110-bec6-23e36629eb93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Csavargyár utcánál levő 7,5 hektáros területet 60,4 százaléka került kínai befektetőkhöz.","shortLead":"A Csavargyár utcánál levő 7,5 hektáros területet 60,4 százaléka került kínai befektetőkhöz.","id":"20200122_Kinai_befekteto_vette_meg_Budapest_legdragabb_telket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1492c00-3c90-4110-bec6-23e36629eb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e9a08d-7a73-4188-851e-078742a616b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Kinai_befekteto_vette_meg_Budapest_legdragabb_telket","timestamp":"2020. január. 22. 17:06","title":"Kínaiaknak adta el az MNB-alapítvány Budapest egyik legdrágább telkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]