[{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megvádolt fideszes politikus ismét kérdésekre válaszolt. Simonka György elmondása szerint hisz a független magyar bíróságban, és hogy kiderül az igazság.","shortLead":"A megvádolt fideszes politikus ismét kérdésekre válaszolt. Simonka György elmondása szerint hisz a független magyar...","id":"20200123_simonka_gyorgy_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d6adc-2fd0-41c0-9c64-b21ac9f62fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_simonka_gyorgy_fidesz","timestamp":"2020. január. 23. 06:58","title":"Simonka: Van az a szint, ami alá nem süllyedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","shortLead":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","id":"20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50114a9-bd0f-44aa-8cfe-b479bf1bb6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","timestamp":"2020. január. 23. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeg ment el tavaly mobilappokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most újabb céldátumot adtak meg.","shortLead":"Szerdán hivatalosan is elismerte a Boeing, hogy nem tudják tartani a 737 MAX-okra vonatkozó januári határidőt. Most...","id":"20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25151240-cc20-4cbf-b405-704a90c51f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_boeing_737_max_repulogep_hiba_felszallas","timestamp":"2020. január. 22. 16:03","title":"Közölte a Boeing, hogy egy darabig még biztosan nem szállnak fel a 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","id":"20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264af458-af24-4850-a95d-9d7ddfbea829","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. január. 23. 05:16","title":"Elütöttek egy embert az M5-ösön, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen fékje a nemzetközi jog lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen...","id":"202004_orban_kontra_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79fbd1-9828-4f83-b3c4-62f36c48bb70","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_kontra_orban","timestamp":"2020. január. 23. 13:00","title":"Révész Sándor: Orbán és kormánya önmaga ellen lázad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs már szerepálma, nem vágyik vissza a nagy színházak színpadára, sőt színházba sem jár már, mert unja.","shortLead":"Nincs már szerepálma, nem vágyik vissza a nagy színházak színpadára, sőt színházba sem jár már, mert unja.","id":"20200124_Kulka_Janos_Zavarban_vagyok_attol_hogy_neznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30591604-e0ed-4ff6-b493-1c866622eeda","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Kulka_Janos_Zavarban_vagyok_attol_hogy_neznek","timestamp":"2020. január. 24. 08:26","title":"Kulka János: Zavarban vagyok attól, hogy néznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő, különböző funkciói szó szerint is életmentők lehetnek.","shortLead":"Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő, különböző...","id":"20200123_omsz_eletmeno_alkalmazas_letoltes_android_iphone_elsosegely_mentohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eeeb6f6-e3ac-44f6-947e-f86ce7f26b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_omsz_eletmeno_alkalmazas_letoltes_android_iphone_elsosegely_mentohivas","timestamp":"2020. január. 23. 12:23","title":"A Mentők kérik: mindenki mihamarabb tegye fel a mobiljára ezt az ingyenes ÉletMentő alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]