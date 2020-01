Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","shortLead":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","id":"20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba5501-2387-4bce-b490-57b7c40139e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","timestamp":"2020. január. 22. 18:03","title":"Megjött a sötét mód a WhatsAppba, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó eljárással és egy elektronikus gégefővel újraalkották a múmia hangképző szervének nagy részét.","shortLead":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó...","id":"20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41046415-ae2e-4fcc-b6b3-3f24968234c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","timestamp":"2020. január. 24. 08:03","title":"Hallgassa meg: tudósok életre keltették egy 3000 éves egyiptomi múmia hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","shortLead":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","id":"20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800458c9-67b3-42af-bccc-185786db98f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","timestamp":"2020. január. 23. 05:32","title":"Ön meg tudna élni napi ezer forintból? A dolgozók ötöde ennyit sem keres a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nagy hajrával decemberben százmilliárd forint fölé ment a 2019-ben megítélt munkahelyteremtési támogatások összege, ami újabb rekord. Egy munkahely átlagosan 16 millió forintjába került az adófizetőknek. A sorból messze a Mol lóg ki leginkább, amely munkahelyenként 68 milliót kapott, összesen 11 milliárdot.","shortLead":"Nagy hajrával decemberben százmilliárd forint fölé ment a 2019-ben megítélt munkahelyteremtési támogatások összege, ami...","id":"20200123_A_kormany_kozel_hetezer_munkahelyet_vett_2019ben_darabjat_16_millio_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b5d03-6649-4da0-b9da-9ea73c2d9fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_A_kormany_kozel_hetezer_munkahelyet_vett_2019ben_darabjat_16_millio_forintert","timestamp":"2020. január. 23. 13:40","title":"A kormány közel hétezer munkahelyet vett 2019-ben, darabját 16 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez már a második alkalom volt, hogy valaki öngyilkos lett a belgrádi törvényhozás épülete előtt.","shortLead":"Ez már a második alkalom volt, hogy valaki öngyilkos lett a belgrádi törvényhozás épülete előtt.","id":"20200123_Ongyilkos_lett_egy_ferfi_a_szerb_parlament_lepcsojen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724d9898-b6d2-4408-a828-2b7ec5097cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fc649d-e94e-4b4b-a8a2-9c145eb5433b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Ongyilkos_lett_egy_ferfi_a_szerb_parlament_lepcsojen","timestamp":"2020. január. 23. 21:21","title":"Öngyilkos lett egy férfi a szerb parlament lépcsőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez is része a magyar valóságnak” – mondta.","shortLead":"„Ez is része a magyar valóságnak” – mondta.","id":"20200122_Karacsony_az_M1es_interju_utan_hajlektalanszallokat_nezett_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1634bc-7165-4e72-9407-4c1bf9852d38","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Karacsony_az_M1es_interju_utan_hajlektalanszallokat_nezett_meg","timestamp":"2020. január. 22. 17:10","title":"Karácsony az M1-es interjú után hajléktalanszállókat nézett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid mennyisége.","shortLead":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid...","id":"20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c566690-01ff-474d-a909-21621272a80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","timestamp":"2020. január. 23. 14:03","title":"Újabb negatív rekord született, soha nem volt még ennyi szén-dioxid a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]