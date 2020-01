Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő szabadon bocsátásáért az anyja mellett az izraeli kormány is lobbizott.","shortLead":"A nő szabadon bocsátásáért az anyja mellett az izraeli kormány is lobbizott.","id":"20200130_vlagyimir_putyin_kegyelem_drogcsempesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5302c7-f51a-4e7d-82f4-0ccdefb08717","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_vlagyimir_putyin_kegyelem_drogcsempesz","timestamp":"2020. január. 30. 06:00","title":"Putyin megkegyelmezett egy drogcsempészéssel vádolt izraeli nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az üvegházhatású gázkibocsátás magas szintjével összhangban fog folytatódni a felmelegedés.","shortLead":"Az üvegházhatású gázkibocsátás magas szintjével összhangban fog folytatódni a felmelegedés.","id":"20200130_A_kovetkezo_ot_ev_a_legmelegebb_lehet_a_brit_meteorologiai_szolgalat_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b771822-3fab-44b1-abe7-5349aa4239ea","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_kovetkezo_ot_ev_a_legmelegebb_lehet_a_brit_meteorologiai_szolgalat_szerint","timestamp":"2020. január. 30. 18:51","title":"A következő öt év lehet a legmelegebb a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Te vagy az, tavasz?","shortLead":"Te vagy az, tavasz?","id":"20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647242d5-e6cd-40a1-b4e6-cb228bab8134","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","timestamp":"2020. január. 30. 07:12","title":"A hétvégén akár 15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caf0c93-483d-4a79-829e-6d187e9f16ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életbe lép a focikluboknál a játékosok fizetésére fordítható bértömeg korlátozása, az MLSZ továbbá 25 főben maximalizálja a játékoskereteket. Csányi Sándor azt ígérte, a renitens klubokat szankcionálni fogják.","shortLead":"Életbe lép a focikluboknál a játékosok fizetésére fordítható bértömeg korlátozása, az MLSZ továbbá 25 főben...","id":"20200131_Az_MLSZ_korlatozza_a_focistak_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3caf0c93-483d-4a79-829e-6d187e9f16ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2d90b9-f605-4a79-8cbf-78a3715e88ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Az_MLSZ_korlatozza_a_focistak_fizeteset","timestamp":"2020. január. 31. 10:30","title":"Az MLSZ korlátozza a focisták fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még néhány vállalkozó kedvű román.","shortLead":"Keleti szomszédunknál az elmúlt 30 évben mindössze egy új állami kórház épült. Ezt és az általános állapotokat unta még...","id":"20200130_Annyira_nincs_penz_korhazfejlesztesre_hogy_civilek_epitenek_uj_szarnyat_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cf2811-c2e7-4ea7-bda2-8204f79bda1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Annyira_nincs_penz_korhazfejlesztesre_hogy_civilek_epitenek_uj_szarnyat_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 30. 15:11","title":"Annyira nincs pénz kórházfejlesztésre, hogy civilek építenek új szárnyat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2175e6a3-06c0-4d10-a36c-45add004d2f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi rendőrök egy 27 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök egy 27 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként.","id":"20200130_buszmegallo_vastelep_kosoroklan_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2175e6a3-06c0-4d10-a36c-45add004d2f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b28c1-35d6-474c-bcc2-463ee050e3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_buszmegallo_vastelep_kosoroklan_lopas","timestamp":"2020. január. 30. 12:16","title":"Szétkapta a kisorokláni buszmegállót, majd leadta a vastelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","shortLead":"Az iMac gépek remek formájukról (is) híresek. A legutóbbi Apple-szabadalom minderre még rátesz egy lapáttal.","id":"20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b456f8-2518-43dd-b573-869877828f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_apple_szabadalom_ivelt_uvegtest_imac","timestamp":"2020. január. 30. 08:03","title":"Igazán különleges számítógépet talált ki az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8cef1f-18d0-414b-8503-077eba0bf4ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját tölti az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondják el, mivel tölti ezt a szomorkás napot a brit főváros, és közben választ adunk azokra a kérdésekre is, amelyeket olvasóink tettek fel nekünk a Brexitről. ","shortLead":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját tölti az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondják el, mivel tölti...","id":"20200131_brexit_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd8cef1f-18d0-414b-8503-077eba0bf4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cac2f73-1c93-4e73-a4ad-3fad3b0e3ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_percrol_percre","timestamp":"2020. január. 31. 11:10","title":"Elérkezett a Brexit borús napja - hírek Londonból percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]