Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","shortLead":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","id":"20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa898f-6dba-4e8e-8919-ff3372d45fb5","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","timestamp":"2020. február. 09. 13:01","title":"Fucsovics főtáblára jutott, Babosnak nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","shortLead":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","id":"20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e62964-3c80-4882-bb0d-158b28614f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","timestamp":"2020. február. 08. 15:12","title":"Hofi emlékére nyílik karikatúra-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","shortLead":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","id":"20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7a66f-c0cc-4201-8acf-314d3ee58893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","timestamp":"2020. február. 09. 10:29","title":"Irán újabb műholdat bocsát fel a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","shortLead":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","id":"20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f0eef-cc58-4ffd-aafa-19a683af2d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 10:10","title":"A baloldali áttörés ellenére a jobbközép alakíthat kormányt Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra vettük, melyik film milyen esélyekkel indul neki az év legfontosabb filmes eseményének, és megtippeltük a nyerteseket is.","shortLead":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra...","id":"20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c654054-196f-48f6-ab29-dc4e2fe541fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"Miért is nézzük idén az Oscar-gálát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz természetvédelmi minisztérium. ","shortLead":"Oroszország első alkalommal készül számba venni, hogy hány jegesmedve él a területén - közölte az orosz...","id":"20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b4cc2-452e-4b57-80f6-aebd1a8f3b91","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Osszeirjak_a_jegesmedveket_Oroszorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 15:28","title":"Összeírják a jegesmedvéket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7813-014c-4263-b59a-6cc9069201ef","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb klímakárosító fluorgázt fog előállítani és használni az Európai Unió, amely jó úton van afelé, hogy teljesen felhagyjon az anyag használatával – közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) a héten Koppenhágában.","shortLead":"Kevesebb klímakárosító fluorgázt fog előállítani és használni az Európai Unió, amely jó úton van afelé, hogy teljesen...","id":"20200209_eu_klimakarosito_fluorgaz_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7813-014c-4263-b59a-6cc9069201ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dde454f-3452-41e6-937c-63d443011d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_eu_klimakarosito_fluorgaz_hasznalata","timestamp":"2020. február. 09. 16:03","title":"Hűtőkben és klímákban is ott van a káros fluorgáz, amelynek alávág az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]