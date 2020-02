Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tartozás azonban 1 milliárd forintról 1,7 milliárd forintra emelkedett tíz év alatt.","shortLead":"A tartozás azonban 1 milliárd forintról 1,7 milliárd forintra emelkedett tíz év alatt.","id":"20200217_637_szazalekkal_nott_a_kepviselok_vagyona_2010_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868310c1-4896-49ef-a1aa-c9283706568a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_637_szazalekkal_nott_a_kepviselok_vagyona_2010_ota","timestamp":"2020. február. 17. 14:03","title":"637 százalékkal nőtt a képviselők vagyona 2010 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. 