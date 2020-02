Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schilling Árpádnak üzent Demeter Szilárd a Mandiner konferenciájáról, szerinte egy székely nem lehet náci.","shortLead":"Schilling Árpádnak üzent Demeter Szilárd a Mandiner konferenciájáról, szerinte egy székely nem lehet náci.","id":"20200221_Demeter_Szekely_vagyok_es_a_szekelyek_sem_nem_nacik_sem_nem_kommunistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6951099d-c9f4-4424-a4fe-2e73ce985453","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Demeter_Szekely_vagyok_es_a_szekelyek_sem_nem_nacik_sem_nem_kommunistak","timestamp":"2020. február. 21. 07:24","title":"Demeter: Székely vagyok, és a székelyek sem nem nácik, sem nem kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","shortLead":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","id":"20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cf77b-46eb-4072-899e-b807904a08a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","timestamp":"2020. február. 20. 15:38","title":"Szombatról vasárnapra virradóra nem tudnak majd bankkártyával fizetni a Raiffeisen ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","shortLead":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","id":"20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e93d6-dc25-4a59-bd41-0f443b84fe60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","timestamp":"2020. február. 21. 20:58","title":"Házba csapódott és kigyulladt egy autó Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360...","id":"20200221_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0853de5-9ae6-4ad0-994f-48bc3adb232f","keywords":null,"link":"/360/20200221_Radar360","timestamp":"2020. február. 21. 17:30","title":"Radar360: Persányi ment, Gyurcsány jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544aebd6-694b-4207-ae1e-e628e32a4521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia méregzsákban a különleges hajtáslánc miatt mindössze ketten foglalhatnak helyet.","shortLead":"A francia méregzsákban a különleges hajtáslánc miatt mindössze ketten foglalhatnak helyet.","id":"20200222_uj_gazdara_var_ez_a_motorjat_a_hatso_ulesek_helyen_tudo_regi_renault_5os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544aebd6-694b-4207-ae1e-e628e32a4521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9185d0-a142-4741-88fd-4a18cedd1774","keywords":null,"link":"/cegauto/20200222_uj_gazdara_var_ez_a_motorjat_a_hatso_ulesek_helyen_tudo_regi_renault_5os","timestamp":"2020. február. 22. 06:41","title":"Új gazdára vár ez a motorját a hátsó ülések helyén tudó régi Renault 5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban komoly problémát okoz, hogy az újrahasznosítható műanyagok egy részével valójában nem tudnak mit kezdeni a feldolgozó üzemek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban komoly problémát okoz, hogy az újrahasznosítható műanyagok egy részével valójában nem tudnak mit...","id":"20200220_szelektiv_hulladek_muanyag_feldolgozas_ujrahasznositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa2be2b-eb17-4f18-b1a2-42dda0ae85e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_szelektiv_hulladek_muanyag_feldolgozas_ujrahasznositas","timestamp":"2020. február. 20. 20:03","title":"Újrahasznosítható a műanyag? Ne legyen olyan biztos benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot, amely az éjszakába nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot...","id":"20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dbbe64-6bbf-4181-8d06-e6706d90c4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","timestamp":"2020. február. 21. 05:03","title":"Új javaslat bemutatásával folytatódhat az uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]