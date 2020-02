Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült, hogy telepített konténerekbe helyezzék el a rabok egy részét. A megoldás nem lenne példa nélküli, azonban ezt csak ideiglenes megoldásként szokták bevetni. 2020. február. 20. 12:05 Hogyan lehet egyszerre 2 ezer rabot elköltöztetni? – Már a konténerbörtön ötlete is felmerült Az MSZP-s politikus találkozott Nancy Pelosival, az amerikai kongresszus képviselőházának elnökével is. 2020. február. 20. 12:00 Mesterházy a NATO főtitkárával és a magyar uniós biztossal tárgyalt ","shortLead":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. 2020. február. 21. 10:28 Mészárosék birodalmába olvadnak Simicska egykori cégei Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. A Jupiter légkörének 0,25 százalékát víz alkotja – közölte a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory. 2020. február. 21. 10:03 Felfedezte a NASA, hogy a Jupiter légkörének 0,25 százaléka víz Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése a jövőben alább hagyhat. Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. 2020. február. 20. 10:00 Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad A német csapat edzője szerint megérdemelték a győzelmet. José Mourinho az eredménybe kapaszkodik. 2020. február. 20. 11:16 Gulácsit méltatta a Leipzig edzője a londoni győzelem után