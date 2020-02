Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","shortLead":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","id":"20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643927a6-7fd3-4a3f-ae5c-98f7fd50a2c4","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","timestamp":"2020. február. 21. 14:13","title":"Lehetséges-e nemet váltani, vagy nem nélkül élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több gyerek császárral jön világra.","shortLead":"Egyre több gyerek császárral jön világra.","id":"20200221_Budapesten_harom_korhazban_minden_masodik_gyerek_csaszarral_szuletik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83057354-6894-4cef-92f8-eb60da5d0607","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Budapesten_harom_korhazban_minden_masodik_gyerek_csaszarral_szuletik","timestamp":"2020. február. 21. 21:09","title":"Budapesten három kórházban minden második gyerek császárral születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360...","id":"20200221_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0853de5-9ae6-4ad0-994f-48bc3adb232f","keywords":null,"link":"/360/20200221_Radar360","timestamp":"2020. február. 21. 17:30","title":"Radar360: Persányi ment, Gyurcsány jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","shortLead":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","id":"20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321a407-6d30-4da7-9a9f-cdf69df92e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","timestamp":"2020. február. 23. 06:41","title":"25 ezer kilométer sincs ebben ez eladó magyar Zsiguliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e586f6-ffc8-49eb-9948-14625170eaff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyi közösségi közlekedés szolgáltatására önálló céget alapított Paks önkormányzata. ","shortLead":"A helyi közösségi közlekedés szolgáltatására önálló céget alapított Paks önkormányzata. ","id":"202008_paksi_kozlekedesi_jonnek_azebuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e586f6-ffc8-49eb-9948-14625170eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3617bcac-bf3f-4ccc-8e8b-d4a4cb3d0051","keywords":null,"link":"/360/202008_paksi_kozlekedesi_jonnek_azebuszok","timestamp":"2020. február. 22. 12:15","title":"Jönnek az e-buszok Paksra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c80cf5-5ec5-4d79-a9df-cb7ee703b753","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmesélte két titkosügynöknek, mire készül.","shortLead":"Elmesélte két titkosügynöknek, mire készül.","id":"20200221_A_londoni_Szent_Palkatedralist_akarta_felrobbantani_egy_merenylo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c80cf5-5ec5-4d79-a9df-cb7ee703b753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1abf9-f88b-4aac-8485-86014393bc7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_A_londoni_Szent_Palkatedralist_akarta_felrobbantani_egy_merenylo","timestamp":"2020. február. 21. 15:45","title":"A londoni Szent Pál-katedrálist akarta felrobbantani egy merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyes, ismeretlen összetételű szert hirdetnek.","shortLead":"Veszélyes, ismeretlen összetételű szert hirdetnek.","id":"20200221_Ne_vegyen_szivgyogyszert_az_internetrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b852b3-fb6d-46e1-8610-488dd0e599b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Ne_vegyen_szivgyogyszert_az_internetrol","timestamp":"2020. február. 21. 14:21","title":"Ne vegyen szívgyógyszert az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert is elgurul elektromosan.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert...","id":"20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8eede-e48c-4ad9-ae02-c1ad0104fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","timestamp":"2020. február. 21. 14:11","title":"Szétfeszíti a zöld rendszám értelmét a Mercedes 800 lóerős hibrid újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]