Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel képviseli, a vokálisat pedig Rost Andrea.","shortLead":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel...","id":"202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251022d3-ed55-4fd6-8039-64d6967d7e82","keywords":null,"link":"/360/202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","timestamp":"2020. február. 27. 12:00","title":"Ez a kamarakoncert kuriózum idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát.","shortLead":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai...","id":"20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda9214-534e-4a50-8a8e-db89bfc259e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","timestamp":"2020. február. 26. 08:21","title":"1,6 milliárdot adott a kormány egy mini kosárlabdatorna budapesti rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket szakavatott módon, ugyanakkor személyes és szenvedélyes olvasói élményeik felől ajánlják a zsűritagok.","shortLead":"A listán van elsőkötetes és már Aegon-díjas szerző, történelmi nagyregény, novella és vers is. Mindegyiküket...","id":"20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a31a69-cd66-462f-bb6b-89297bdb4d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Megvan_a_2020as_Aegon_Irodalmi_Dij_shortlistje","timestamp":"2020. február. 27. 10:27","title":"Megvan a 2020-as Aegon Irodalmi Díj shortlistje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56894fbc-01bd-4bac-8687-db1095ef214d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A héten megérkezett az egymilliomodik faj a Norvégiában található globális \"ítéletnapi vetőmagraktárba\".","shortLead":"A héten megérkezett az egymilliomodik faj a Norvégiában található globális \"ítéletnapi vetőmagraktárba\".","id":"20200227_iteletnapi_vetomagmagraktar_egymillio_faj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56894fbc-01bd-4bac-8687-db1095ef214d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457f2d14-7358-48c6-814b-360fcb2b5807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_iteletnapi_vetomagmagraktar_egymillio_faj","timestamp":"2020. február. 27. 14:03","title":"Kinyitották az ítéletnapi tárolót, ahol -18 Celsius-fokon 1000 éven át őrzik a magmintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907391ab-773c-4ad3-8426-21e29dc5b67a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balti országban 800 olyan embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy Észak-Olaszországban jártak.","shortLead":"A balti országban 800 olyan embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy...","id":"20200226_rendkivuli_allapot_litvania_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907391ab-773c-4ad3-8426-21e29dc5b67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb33baf-fe41-4341-bb8b-791396062c10","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_rendkivuli_allapot_litvania_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:37","title":"Rendkívüli állapotot rendelt el Litvánia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google képkeresőjében egy kisebb, de annál hasznosabb újítást tervez bevezetni, ami tovább könnyíti a felhasználók dolgát.","shortLead":"A Google képkeresőjében egy kisebb, de annál hasznosabb újítást tervez bevezetni, ami tovább könnyíti a felhasználók...","id":"20200226_google_kepkereso_kepkereses_kereses_kategoriak_alapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63db96d-4261-4604-808c-3799839c453c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_google_kepkereso_kepkereses_kereses_kategoriak_alapjan","timestamp":"2020. február. 26. 18:03","title":"Egy kicsit megint okosodik a Google-kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","shortLead":"A volt budapesti főpolgármester a vasúttársaság igazgatósági tagja lett.","id":"20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5831c790-f9f5-42f8-9873-d754412c5ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d480419-1458-43c1-8611-a1f7babc3c22","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_tarlos_istvan_mav_igazgatosagi_tag","timestamp":"2020. február. 26. 15:12","title":"Új munkahelye van Tarlós Istvánnak, felvették a MÁV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]