[{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat arab országban is megjelent a kór, a betegek mind jártak korábban Iránban.","shortLead":"A dél-koreai elnök szerint nagyon súlyos a helyzet, és a héten meg kell állítaniuk a vírus terjedését. Közben már hat...","id":"20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e4895-cca4-49c1-9581-8f8f3f6c3ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_DelKoreaban_mar_majd_ezren_fertozodtek_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 25. 14:36","title":"Dél-Koreában már majd ezren fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről számol be. ","shortLead":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről...","id":"20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d36752-d27a-4fc1-a54a-6996ee704ace","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 26. 11:48","title":"Bedrogozták, megerőszakolták, fogva tartották – állítja Duffy Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás fiúnak ugyanakkor mindene a tánc, és a fizikai megpróbáltatások ellenére is kitart. De vajon elég-e ez a továbblépésre? ","shortLead":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás...","id":"20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f03e43f-ac56-47a0-a58f-86d9f5bf8d35","keywords":null,"link":"/360/20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","timestamp":"2020. február. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Fizikailag minden nap meg kell ugornunk a saját határainkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait, a P40 és P40 Prót.","shortLead":"A sajtónak kiküldött hivatalos meghívó szerint márciusban ismerheti meg a világ a Huawei következő csúcstelefonjait...","id":"20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213d581-d522-444e-abf1-f89c63f27e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_p40_p40_pro_bemutato_marcius_26","timestamp":"2020. február. 25. 18:03","title":"Egy hónap múlva mutatja be a Huawei a P40 és P40 Pro mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","shortLead":"A teljes nevén Audi A8 Lang Remetz Executive Extended Limousine-ból összesen kettőt készítettek a világon.","id":"20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48c98dc-8502-4c04-bd36-6b1a0e4baabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb747e44-fb23-499a-80f0-c576960e968b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kiralyi_limuzinnak_keszult_ez_a_hosszitott_Audi_A8_ami_most_elado","timestamp":"2020. február. 25. 16:58","title":"Királyi limuzinnak készült ez a hosszított Audi A8, amely most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad. Kettő magyar megbetegedésről tudni, egy bécsi és a már ismert japán betegről, az Olaszországból hazatért kamionsofőr pedig kéthetes karanténban van. A járványról minden hírt megtalál percről percre tudósításunkban.","shortLead":"Magyarországra még nem érkezett meg a koronavírus, de már a kormány szerint is kicsi az esély, hogy ez így is marad...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0220a-c3e8-4c1c-b2b2-bebcbb7a42e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09a9b3-0c1c-4f8a-91b8-36fc4b209189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_2026","timestamp":"2020. február. 26. 09:45","title":"Kormány: Kicsi az esély, hogy a koronavírus elkerülje Magyarországot – hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja, hogy a készülék megtestesíti azt, amit innovációnak nevezünk 2020-ban a mobiltechnológiában.","shortLead":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja...","id":"20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68190a4b-7908-4634-b481-6e5062aaf818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","timestamp":"2020. február. 27. 10:03","title":"Holnap megmutatják az androidos telefont, melyet 2020 etalonjának gondol a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi nagysága, kalandos élete miatt is érdekes személyiség. Igazi reneszánsz ember, akinek tetteiről legendák szólnak. Miért mondják, hogy nem csak orvoskutatóként, hanem magánemberként is karizmatikus személyiség volt?\r

","shortLead":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi...","id":"20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24842e-161c-4982-9a4f-de3f0b07a540","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Négyszer nősült, sportembernek is fantasztikus volt – így élt legendás Nobel-díjasunk"