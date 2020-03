Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik főszereplőt kérdeztük, hogyan találtak egymásra, és miért fontos a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása. ","shortLead":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik...","id":"20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cd3c7d-cc99-4323-8e10-a0ac9061810c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","timestamp":"2020. március. 02. 18:30","title":"Szükségünk volt egy olyan történetre, ami motiválja a nehéz sorsú gyerekeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f03f313-a961-4f7d-8a51-390c505f09f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négytagú család szenvedett balesetet a Csongrád megyei település határában.","shortLead":"Négytagú család szenvedett balesetet a Csongrád megyei település határában.","id":"20200303_Egy_8_eves_kislany_halt_meg_a_domaszeki_balesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f03f313-a961-4f7d-8a51-390c505f09f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fbdd16-ff0b-4eed-88f5-3e197de15ae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Egy_8_eves_kislany_halt_meg_a_domaszeki_balesetben","timestamp":"2020. március. 03. 21:26","title":"Egy 8 éves kislány halt meg a domaszéki balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz összemosta a kártérítést a sikerdíjjal, és joggal való visszaélésről beszél.","shortLead":"A Fidesz összemosta a kártérítést a sikerdíjjal, és joggal való visszaélésről beszél.","id":"20200303_Eros_csusztatassal_keri_a_Fidesz_Magyar_Gyorgy_visszahivasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7779c6f-8d6d-4f54-ba3b-ad599a4060e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Eros_csusztatassal_keri_a_Fidesz_Magyar_Gyorgy_visszahivasat","timestamp":"2020. március. 03. 15:51","title":"Erős csúsztatással kéri a Fidesz Magyar György visszahívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9956dac-a437-4719-8fc8-52061f1c046e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves endrefalvi fiatal majdnem tragédiát okozott.","shortLead":"A 19 éves endrefalvi fiatal majdnem tragédiát okozott.","id":"20200302_Tiz_honap_fegyhazat_kapott_egy_tini_aki_140nel_elozott_egy_belathatatlan_kanyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9956dac-a437-4719-8fc8-52061f1c046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913b24-6a60-4ef0-a370-28e17b25b8ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_Tiz_honap_fegyhazat_kapott_egy_tini_aki_140nel_elozott_egy_belathatatlan_kanyarban","timestamp":"2020. március. 02. 14:26","title":"Tíz hónap fogházat kapott egy tini, aki 140-nel előzött egy beláthatatlan kanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b005c-36e8-4aa3-b68a-7c48960c29c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 03. 18:52","title":"Már 79-en haltak meg Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból. Több mint 50 éve van a pályán, és több mint 50 lemezen gitározik a most 68 éves zenész-zeneszerző. Magát tücsöknek tartja, és úgy véli, a politikának nincs helye a művészetben. Interjú a hétfő este Artisjus zenei életműdíjat átvevő gitárossal, aki még azzal is derűsen együtt tud élni, hogy kézbetegsége miatt egyre nehezebb gitároznia. ","shortLead":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból...","id":"20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e3ac5a-2acd-41bf-a1c5-9c05afbf56fa","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","timestamp":"2020. március. 02. 20:00","title":"Tátrai Tibor: Megvisel, ha a hatalom rátelepszik a kultúrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0345cb0a-c84b-464b-85ab-3ab04ffef9c0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rövidebb távokon hamarosan elindulhatnak az első kicsi, de kereskedelmi, azaz utasszállító e-repülők, de a sokkal nagyobb kerozinnal szálló gépeket csak évtizedek múlva válthatják fel. ","shortLead":"Rövidebb távokon hamarosan elindulhatnak az első kicsi, de kereskedelmi, azaz utasszállító e-repülők, de a sokkal...","id":"20200304_Alice_es_csodaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0345cb0a-c84b-464b-85ab-3ab04ffef9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cab44c-246f-4464-8e06-6ad24711b0dd","keywords":null,"link":"/360/20200304_Alice_es_csodaorszag","timestamp":"2020. március. 04. 11:00","title":"A Hód előz, az Alice kiégett – Utasszállító e-repülőgépek a rajtvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]