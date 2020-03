Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6173ab0c-6ce0-4710-85e6-066a22a55af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A félévi vizsgaidőszakot követően sok egyetemi hallgató dönt úgy, hogy szünetelteti, megszakítja, esetleg abbahagyja vagy esti, illetve levelező tagozaton folytatja a tanulmányait, ami közvetlenül befolyásolja a társadalombiztosításukat is. Az Adózóna összegyűjtötte, mire kell figyelniük.","shortLead":"A félévi vizsgaidőszakot követően sok egyetemi hallgató dönt úgy, hogy szünetelteti, megszakítja, esetleg abbahagyja...","id":"20200304_hallgatoi_jogviszony_egeszsegugyi_ellatas_szovetkezeti_munka_vallalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6173ab0c-6ce0-4710-85e6-066a22a55af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41baf1e2-c818-4b9e-886b-27ca689825bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_hallgatoi_jogviszony_egeszsegugyi_ellatas_szovetkezeti_munka_vallalkozas","timestamp":"2020. március. 04. 11:38","title":"Kinek jár és kinek nem egészségügyi ellátás, ha változik a hallgató jogviszonya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","shortLead":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","id":"20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77915dc2-742c-445e-a897-773a4f7ea5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","timestamp":"2020. március. 04. 10:55","title":"Nyolc elítéltnek adott kegyelmet Áder tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","shortLead":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","id":"20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43c699c-8aa8-4a07-88f9-8a7ab449e3e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","timestamp":"2020. március. 05. 09:18","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió egykori épülettömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2732e90-5634-4719-933a-e0275228237c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb német autókiállítás 70 év után kerül új helyre.","shortLead":"A legnagyobb német autókiállítás 70 év után kerül új helyre.","id":"20200304_Munchenbe_koltozik_a_Frankfurti_Autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2732e90-5634-4719-933a-e0275228237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270829f7-6e98-4129-8dce-4e14d57f1965","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Munchenbe_koltozik_a_Frankfurti_Autoszalon","timestamp":"2020. március. 04. 08:59","title":"Münchenbe költözik a Frankfurti Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első két magyarországi fertőzött nem ismeri egymást, egyikük február 22-én, a másikuk 28-án érkezett az országba.\r

","shortLead":"Az első két magyarországi fertőzött nem ismeri egymást, egyikük február 22-én, a másikuk 28-án érkezett...","id":"20200305_Koronavirus_enyhe_tunetei_vannak_az_irani_diakoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7236aa93-2a9d-490e-b338-eacd7735b5d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Koronavirus_enyhe_tunetei_vannak_az_irani_diakoknak","timestamp":"2020. március. 05. 09:58","title":"A koronavírusos iráni diákoknak csak enyhe tüneteik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","shortLead":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","id":"20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac2e5-7298-4106-b0d3-4e5e064721d4","keywords":null,"link":"/sport/20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","timestamp":"2020. március. 04. 21:30","title":"Kilencven öltéssel varrták össze egy NHL-hatvéd szemhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","shortLead":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","id":"20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a4bf5-fa46-4e41-a389-b8408d18b06f","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","timestamp":"2020. március. 04. 17:52","title":"Franciák vették meg a budapesti New York Palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak 172 forinttal. A kormány nem gondolta komolyan, hogy nem fizetik ki a beszállítók összes jogos követelését, ez csak amolyan baráti ajánlat volt.","shortLead":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak...","id":"20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f999bc-eeb8-4e43-b398-97d536e8f64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","timestamp":"2020. március. 06. 06:30","title":"Kórházak: a kormány csak bepróbálkozott azzal, hogy nem fizeti ki a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]