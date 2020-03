Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem szállhatnak le Ferihegyen az észak-olasz gépek a koronavírus miatt, Olaszországban 100-nál több halott egy nap alatt, Karácsony és Jakab is Gyurcsányról beszélt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem szállhatnak le Ferihegyen az észak-olasz gépek a koronavírus miatt, Olaszországban 100-nál több halott egy nap...","id":"20200309_Radar360_Orszagos_latogatasi_tilalmat_vezettek_be_bontjak_a_gorog_keritest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5609aa3-8f3f-4c2f-846f-0bb8c848037c","keywords":null,"link":"/360/20200309_Radar360_Orszagos_latogatasi_tilalmat_vezettek_be_bontjak_a_gorog_keritest","timestamp":"2020. március. 09. 08:00","title":"Radar360: Országos látogatási tilalmat vezettek be, bontják a görög kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ae373-90b4-4405-bcf6-d9d8d1c66b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög kormány közzétett vasárnap egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török oldalon a két országot elválasztó határkerítést.\r

","shortLead":"A görög kormány közzétett vasárnap egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török...","id":"20200308_torokorszag_gorogorszag_hatarkerites_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692ae373-90b4-4405-bcf6-d9d8d1c66b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce214f1-4139-407d-949f-458c2a6f9426","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_torokorszag_gorogorszag_hatarkerites_migracio","timestamp":"2020. március. 08. 17:55","title":"Athén szerint a törökök bontják a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b54ccd-e4f2-4d46-b546-46108db8ff0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat esti robbanást először gázrobbanásnak vélték. A történtek miatt 108 ember volt kénytelen ideiglenes szálláshelyen tölteni az éjszakát.","shortLead":"A szombat esti robbanást először gázrobbanásnak vélték. A történtek miatt 108 ember volt kénytelen ideiglenes...","id":"20200309_vilaghaboru_granat_robbanas_vac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1b54ccd-e4f2-4d46-b546-46108db8ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e550a1-9170-4cb6-bf88-da6f5da88073","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_vilaghaboru_granat_robbanas_vac","timestamp":"2020. március. 09. 17:16","title":"Tűzhelyen melegített világháborús gránát robbant fel Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","shortLead":"Elfogadták az új győri polgármesterre szabott jogszabálymódosítást, így megtarthatja mindkét állását.","id":"20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd0f183-bf5c-471e-a057-0d61692cde94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5fa7ba-7364-42dc-839e-61ebb11b88df","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_lex_dezsi_csaba_sandor_gyor_polgarmester_kardiologus","timestamp":"2020. március. 10. 17:02","title":"Ismét külön törvényt hozott a fideszes többség a győri polgármester kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A telefonok terén igencsak válogatós James Bond most nem csak új márkára vált, hanem 5G-re is.","shortLead":"A telefonok terén igencsak válogatós James Bond most nem csak új márkára vált, hanem 5G-re is.","id":"20200309_james_bond_telefonja_007_nincs_ido_meghalni_nokia_82_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be3280-f5d1-4e1b-9486-9e6787d00dab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_james_bond_telefonja_007_nincs_ido_meghalni_nokia_82_5g","timestamp":"2020. március. 09. 10:03","title":"Nokiája lesz James Bondnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a4a7b7-576d-49f8-be35-ecddf9a3ac6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Vízipókként? Izgalmasabb lenne így egy évértékelő, az biztos. A Duma Aktuál csapata eljátszott a gondolattal, mi történne, ha kifordítanánk a két nagy kereskedelmi tévén futó műsor koncepcióját. ","shortLead":"Orbán Viktor Vízipókként? Izgalmasabb lenne így egy évértékelő, az biztos. A Duma Aktuál csapata eljátszott...","id":"20200309_Duma_Aktual_Alarcos_enekesek_utan_lehetnenek_alarcos_politikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a4a7b7-576d-49f8-be35-ecddf9a3ac6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fbd18-8478-4b0a-a0c6-51d0d75f0ea0","keywords":null,"link":"/360/20200309_Duma_Aktual_Alarcos_enekesek_utan_lehetnenek_alarcos_politikusok","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Álarcos énekesek után lehetnének álarcos politikusok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján. Gazdaságvédelmi akcióterv is lesz a koronavírus miatt.","shortLead":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján...","id":"20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7154d-ae13-4478-bf88-d0ff11f633b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","timestamp":"2020. március. 10. 12:23","title":"Orbán a koronavírusról: Világjárvány lesz, vakcina nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","shortLead":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","id":"20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0957aa88-debc-4e40-b04f-f8decef8dcee","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","timestamp":"2020. március. 09. 13:36","title":"Meghalt Max von Sydow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]