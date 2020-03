Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","shortLead":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","id":"20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da707091-d42a-45d5-9414-dad9ad3e3a5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","timestamp":"2020. március. 17. 11:27","title":"Már a társasházak is kiplakátolhatják, ha az épületben házi karantén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","shortLead":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","id":"20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259368a-9fd1-488f-8719-37745d6233c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","timestamp":"2020. március. 15. 22:43","title":"A Fed menti a menthetőt: nulla százalékra vágta az amerikai irányadó kamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel 39-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Ezzel 39-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200316_koronavirus_fertozes_magyarorszag_39_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93459a52-1593-4064-8ce8-dad1926aa720","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_fertozes_magyarorszag_39_fertozott","timestamp":"2020. március. 16. 08:38","title":"Újabb 7 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két hete lázas volt egy koronavírusos beteg, a kormány beszólt az Orvosi Kamarának, Németország lezárja határait. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója, benne a koronavírus-járvány híreivel. ","shortLead":"Két hete lázas volt egy koronavírusos beteg, a kormány beszólt az Orvosi Kamarának, Németország lezárja határait...","id":"20200316_Radar360_Matol_zarva_az_iskolak_idos_orvosok_nem_talalkozhatnak_a_betegekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8e967c-324e-4d17-a56f-8fe6b1d22b69","keywords":null,"link":"/360/20200316_Radar360_Matol_zarva_az_iskolak_idos_orvosok_nem_talalkozhatnak_a_betegekkel","timestamp":"2020. március. 16. 08:15","title":"Radar360: Mától zárva az iskolák, idős orvosok nem találkozhatnak a betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","shortLead":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","id":"20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19a9ac-8e43-4d73-bfb4-8d57e700d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2020. március. 15. 21:57","title":"Duma Aktuál: Karantények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi utasítása, amely szerint a 65 éven felüli egészségügyi dolgozók ne találkozzanak betegekkel. Van körzet, ahol hétből hat háziorvos már túl van ezen a koron – ők telefonon rendelnek vagy szabadságra mennek. De mi lesz a betegekkel?","shortLead":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi...","id":"20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adbeb07-6c9e-435c-9be1-951c11e633ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 20:00","title":"Ne lepődjön meg, ha már be sem engedik az orvosi rendelőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain.","shortLead":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be...","id":"20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ee5d5-3342-4038-b42d-e7c4695687fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 17. 11:37","title":"Új szabályok a Volánbusznál: a bérletesek hátul szállnak fel, a sofőr nem nyúlhat a csomagokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]