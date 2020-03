Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","shortLead":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","id":"20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a41cbaa-0188-43c2-ad62-d572023c0252","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. március. 16. 17:23","title":"Karácsony a vírus miatti korlátozásokról: Ez nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek fogadására – tudta meg a Válasz Online, értesülésüket egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek...","id":"20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040a8e3-80ea-48d7-a592-c4033fede215","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. március. 17. 12:50","title":"A Szent János Kórházban lesz az újabb járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kaszinók a tervek szerint egy hónapig tartanak zárva.","shortLead":"A kaszinók a tervek szerint egy hónapig tartanak zárva.","id":"20200318_kaszino_las_vegas_nevada_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c83271-c4ef-4d0f-b72e-e272f07d7997","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_kaszino_las_vegas_nevada_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:19","title":"Minden kaszinót bezárnak Las Vegasban a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől bizonytalan időre búcsúzó szülőkkel, barátokkal indult hétfőn este Budapestre a magyar határok lezárása előtti utolsó repülőgép Bázelből. A repülőre csak magyar állampolgárok szállhattak fel, külföldinek még magyar tartózkodási engedély sem volt elég ehhez. A szinte pontosan a határzár életbe lépésekor landolt Wizzair-gép utasait rendőrök fogadták Ferihegyen, de csak rápillantottak az iratokra, és feltettek egy kérdést. A reptéri hőmérés ezúttal elmaradt.","shortLead":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől...","id":"20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f698911-311c-4b40-b743-59fdabbfd117","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","timestamp":"2020. március. 17. 16:00","title":"\"Laza csatárláncban fogadtak a rendőrök a reptéren, lázmérés nem volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","shortLead":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","id":"20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9c06de-e357-44bf-ba5e-e351605320db","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","timestamp":"2020. március. 17. 05:27","title":"Csípős reggel után kellemes tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","shortLead":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","id":"20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f65294b-60d6-45f3-b836-d2a0c1b60acf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:02","title":"Az USA összes államában megjelent már a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]