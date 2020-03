Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szentszéki államtitkárság egy magas beosztású egyházi munkatársának tesztje lett pozitív.","shortLead":"A szentszéki államtitkárság egy magas beosztású egyházi munkatársának tesztje lett pozitív.","id":"20200326_Ferenc_papa_egy_kozeli_munkatarsa_is_megfertozodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9252cf49-03c4-48c4-9d1b-8d4e65e921c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Ferenc_papa_egy_kozeli_munkatarsa_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 26. 06:14","title":"Ferenc pápa egy közeli munkatársa is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit.","shortLead":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3b3e69-20b2-4bc5-ab9c-2473b4bfb7eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 24. 18:50","title":"Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A józan ész győzedelmeskedett az amerikai gazdaságnak szánt, példátlanul nagy mentőcsomag összeállításánál, mert Washingtonban működött a fékek és ellensúlyok rendszere. Az erős ellenzékként viselkedő demokraták kompromisszumra kényszerítették a republikánusokat és Donald Trump elnököt. Egyik fél sem engedhette meg, hogy hónapokkal a választások előtt, a koronavírus-járvány gyors terjedése idején érzéketleneknek tűnjenek a szavazók megpróbáltatásai iránt.","shortLead":"A józan ész győzedelmeskedett az amerikai gazdaságnak szánt, példátlanul nagy mentőcsomag összeállításánál, mert...","id":"20200325_Amerikaban_ket_kezzel_ontik_a_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6697200b-9343-4669-87ac-7dd51ebe82a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Amerikaban_ket_kezzel_ontik_a_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2020. március. 25. 18:43","title":"Amerikában két kézzel öntik a pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8549cc74-1d3e-4b3a-9500-b73977735494","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már a kampányt és a kormányalakítás időszakát is betegen csinálta végig Antall József. A rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnököt aztán a kórházban érte a taxisblokád. A film az első szabad választás 30. évfordulóján látható a hvg360-on. ","shortLead":"Már a kampányt és a kormányalakítás időszakát is betegen csinálta végig Antall József. A rendszerváltás utáni első...","id":"20200324_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8549cc74-1d3e-4b3a-9500-b73977735494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eb8114-7c83-47e1-8386-50ec07e5d701","keywords":null,"link":"/360/20200324_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_harmadik_resz","timestamp":"2020. március. 24. 19:30","title":"Doku360: \"Számára ez egy sorsvállalás volt, akkor már tudta, hogy beteg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","shortLead":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","id":"20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e8c72-829d-47cc-a735-4d8a21b02103","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. március. 25. 05:57","title":"Spórolnak a maszkokkal az Országos Onkológiai Intézetben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","shortLead":"Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el.","id":"20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc064348-9f5b-4304-92e6-83d13f12629f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a7985-b16d-4216-8303-56c89da9e6a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Olah_Mara_Omara_elhunyt","timestamp":"2020. március. 25. 09:57","title":"Elhunyt Omara, az ismert roma festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filatorigátnál bukkant fel.","shortLead":"A Filatorigátnál bukkant fel.","id":"20200324_koronavirus_graffiti_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adabb9e-7de8-4a5a-943c-70b8dac4c72d","keywords":null,"link":"/elet/20200324_koronavirus_graffiti_budapest","timestamp":"2020. március. 24. 15:15","title":"Parádés graffiti jelent meg a koronavírusról Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]