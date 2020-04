Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","shortLead":"A magyar és a szlovák fél gyorsan megállapodott egymással.","id":"20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ba4d1-fa0e-4276-bcec-a3a3063b46f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc956160-201e-40d5-bfc5-3e1091f5c540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Megnyilt_a_balassagyarmati_hataratkelo_az_ingazok_elott","timestamp":"2020. április. 01. 08:44","title":"Megnyílt a balassagyarmati határátkelő az ingázók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","id":"20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208d3b3-80ab-41c9-911c-d6a0da23bc89","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","timestamp":"2020. március. 30. 14:41","title":"Károly herceg kikerült a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most megjelent kormányhatározat szerint milliárdokat juttat erre a kormány.","shortLead":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Magyar Közlönyben most...","id":"20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b545e0f-2334-410d-ac72-78022f879c10","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_86_milliardot_ad_a_kormany_a_tomeges_bevandorlas_kezelesere","timestamp":"2020. április. 01. 09:27","title":"8,6 milliárdot ad a kormány \"a tömeges bevándorlás kezelésére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","shortLead":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","id":"20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c24fd2-1183-466b-aa36-b17eecb4b419","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","timestamp":"2020. március. 30. 16:06","title":"12 ezer forintért árultak kézfertőtlenítőt egy tévés reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti szolidaritás jegyében. ","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül a koronavírus elleni küzdelemre adja a pénzt, a szülővárosa lakói iránti...","id":"20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584ecdd2-99aa-4ccb-9cd7-ce9a31aacf9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Egymillio_eurot_adnak_Budapestnek_a_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_a_virus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. március. 30. 10:35","title":"Egymillió eurót adományoz Budapestnek Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e05fc-0729-4cc8-b7c5-02b7b5bd77ec","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200331_Marabu_Feknyuz_Ader_majd_alairja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e05fc-0729-4cc8-b7c5-02b7b5bd77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3c296-1a95-469c-b58c-3802e9f4ef16","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Marabu_Feknyuz_Ader_majd_alairja","timestamp":"2020. március. 31. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Áder majd aláírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány...","id":"20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc62ac-1f77-4811-a479-9aff425b2a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:03","title":"A koronavírus miatt csak novemberben derül ki, milyen lett a robot-Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b3f66-48e2-4b53-8d43-b1e606d11c16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városvezetés szerint csak átmeneti megoldásról van szó.","shortLead":"A városvezetés szerint csak átmeneti megoldásról van szó.","id":"20200331_Parkolokba_koltoztettek_a_hajlektalanokat_Las_Vegasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b3f66-48e2-4b53-8d43-b1e606d11c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc4901e-1b4c-4b45-a366-951992b7c576","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Parkolokba_koltoztettek_a_hajlektalanokat_Las_Vegasban","timestamp":"2020. március. 31. 16:28","title":"Parkolókba költöztették a hajléktalanokat Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]