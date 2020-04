Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdája is bizonyítottan elkapta a kórokozót.","shortLead":"A gazdája is bizonyítottan elkapta a kórokozót.","id":"20200401_koronavirus_fertozes_macska_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e4121-475e-4624-bc9d-f6c444ec8944","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_fertozes_macska_hongkong","timestamp":"2020. április. 01. 07:14","title":"Macska fertőződött meg a koronavírussal Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Németországban sem jut minden orvosnak maszk, és volt olyan kórház, ahol hirtelen megcsappantak a készletek. Bár magukhoz képest kissé kaotikusan, de azért elég alaposan felkészültek, és az sem okozott pánikot, hogy úgy láttak el egy rosszul lett beteget, hogy nem tudták róla: már az új vírussal fertőzött. A németországi koronavírus-fronton a helyzet.","shortLead":"Németországban sem jut minden orvosnak maszk, és volt olyan kórház, ahol hirtelen megcsappantak a készletek. Bár...","id":"20200331_Poroszos_mercevel_merve_a_nemet_helyzet_is_kaotikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9267ce1-9507-4fb1-8a29-8189e563a6a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Poroszos_mercevel_merve_a_nemet_helyzet_is_kaotikus","timestamp":"2020. március. 31. 19:25","title":"Poroszos mércével mérve a németek is kaotikusan készültek a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48db8d1f-5e10-43eb-ab96-e2886178259c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebességkorlátozás nélküli német autópályák új királya lehet ez az 5 személyes bajor családi autó.","shortLead":"A sebességkorlátozás nélküli német autópályák új királya lehet ez az 5 személyes bajor családi autó.","id":"20200402_mint_a_hurrikan_340_kmh_sebessegre_kepes_ez_az_uj_bmw_m5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48db8d1f-5e10-43eb-ab96-e2886178259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e568e1-5730-4aee-8d6d-d1e16560bf8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_mint_a_hurrikan_340_kmh_sebessegre_kepes_ez_az_uj_bmw_m5","timestamp":"2020. április. 02. 09:21","title":"Mint a hurrikán: 340+ km/h sebességre képes ez az új BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette betegségéről a munkahelyét, és szigorú karanténba vonult. Még férjével és kislányaival sem érintkezik.\r

","shortLead":"Nem járt külföldön, se nagy társaságban, mégis megkapta a koronavírust Barta Sylvia. A TV2 időjósa azonnal értesítette...","id":"20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d37fc77-073c-47db-96a2-32b1f69a3f77","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Barta_Sylvia_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 02. 08:35","title":"Barta Sylvia is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Törvénnyel helyeznének hatályon kívül egy szabályosan elfogadott önkormányzati rendeletet.","shortLead":"Törvénnyel helyeznének hatályon kívül egy szabályosan elfogadott önkormányzati rendeletet.","id":"20200401_Varosliget_a_kormany_felulbiralja_a_fovarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f12cbd-bf08-4e43-8e82-9a60f4e6b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Varosliget_a_kormany_felulbiralja_a_fovarost","timestamp":"2020. április. 01. 12:15","title":"A kormány felülbírálja a Városliget ügyében a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","shortLead":"A jövő héten érkeznek meg a maszkok az önkormányzathoz, utána fogják kézbesíteni őket.","id":"20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0196c1e0-fd41-449a-a378-2da024a93f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Minden_terezvarosi_haztartas_kap_egy_szajmaszkot","timestamp":"2020. március. 31. 15:01","title":"Minden terézvárosi háztartás kap egy szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]