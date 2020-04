Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cbc6bad-d512-4da5-96a6-92b5685af8c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az egészségügyi dolgozók bántalmazását is szigorúan fogják büntetni.","shortLead":" Az egészségügyi dolgozók bántalmazását is szigorúan fogják büntetni.","id":"20200402_A_Fulopszigeteken_agyonlohetik_azt_aki_megszegi_a_korlatozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cbc6bad-d512-4da5-96a6-92b5685af8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3190d3-fff7-4e15-bc70-f5d68a14427b","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_Fulopszigeteken_agyonlohetik_azt_aki_megszegi_a_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 02. 06:51","title":"A Fülöp-szigeteken agyonlőhetik azt, aki megszegi a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d402dd-13ce-471f-ae05-73a16df70532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Miura egészen a 70-es évek elejére repíti majd vissza az időben a tehetős új tulajdonosát. ","shortLead":"Ez a Miura egészen a 70-es évek elejére repíti majd vissza az időben a tehetős új tulajdonosát. ","id":"20200402_csak_5759_kilometert_futott_ez_a_48_eves_elado_lamborghini_miura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d402dd-13ce-471f-ae05-73a16df70532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19fb9af-a0b6-4321-95f9-eb69f4b81313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_csak_5759_kilometert_futott_ez_a_48_eves_elado_lamborghini_miura","timestamp":"2020. április. 02. 06:41","title":"Csak 5759 kilométert futott ez a 48 éves eladó Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen most az MTVA-székházban történtek miatt nyújtott be vádiratot az ügyészség.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen most az MTVA-székházban történtek miatt nyújtott be vádiratot...","id":"20200402_vademeles_garazdasag_varju_laszlo_mtva_szekhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ea65e-0d20-4005-90fe-c0b92405e31c","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_vademeles_garazdasag_varju_laszlo_mtva_szekhaz","timestamp":"2020. április. 02. 16:02","title":"Vádat emeltek Varju László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","shortLead":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","id":"20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a7cec-202b-4750-8f6c-d0e114a13880","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","timestamp":"2020. április. 02. 08:10","title":"Koronavírusos az egyik győri alpolgármester is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","shortLead":"Ötszáz embert tartanak karanténban, pedig korábban még azt mondták, egyetlen fertőzött sincs az országban.","id":"20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd64180d-8886-4384-9878-722b9592ba1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_eszak_korea_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. április. 03. 05:42","title":"Észak-Korea elárulta, hol tart náluk a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem annyian mondták el a véleményüket az Eduline kérdésére az érettségi sorsáról, mint ahányan egy évben érettségiznek. A döntő többség szerint nem volna szabad idén vizsgákat tartani.","shortLead":"Majdnem annyian mondták el a véleményüket az Eduline kérdésére az érettségi sorsáról, mint ahányan egy évben...","id":"20200402_erettsegi_eduline_koronavirus_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb354e2-d335-4af2-beb3-96e9dd2bf27b","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_erettsegi_eduline_koronavirus_halasztas","timestamp":"2020. április. 02. 19:24","title":"Az Eduline olvasóinak többsége szerint el kellene maradnia az idei érettséginek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"6,6 millióval ugrott meg egy hét alatt az USA-ban az állástalanok száma, és a koronavírus-járvány végére akár 53 milliósra is felduzzadhat a munkanélküliek serege. A jelenlegi krízis súlyosabb lehet a nagy gazdasági világválságnál is.","shortLead":"6,6 millióval ugrott meg egy hét alatt az USA-ban az állástalanok száma, és a koronavírus-járvány végére akár 53...","id":"20200402_Dramai_mertekben_no_az_USAban_a_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd626b5-6e18-4ba9-8cfb-33b26b9b6648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_mertekben_no_az_USAban_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 02. 16:40","title":"Drámai mértékben nő az USA-ban a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetbe hozza a koronavírus a hajléktalanellátó rendszert is, a is túlzsúfolt szállókon a járvány miatt most még kevesebb a hely. A kormány úgy reagált: hamarosan bemutatják az ország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét.","shortLead":"Nehéz helyzetbe hozza a koronavírus a hajléktalanellátó rendszert is, a is túlzsúfolt szállókon a járvány miatt most...","id":"20200401_munkanelkuliseg_hajlektalansag_koronavirus_rtl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0280a8-43d6-4188-884e-21dd6bcdd980","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_munkanelkuliseg_hajlektalansag_koronavirus_rtl","timestamp":"2020. április. 01. 20:14","title":"Egyre többen kerülnek albérletből hajléktalanszállóra a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]