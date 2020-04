Ha majd egyszer, reméljük hamarosan, újraindulhat az élet Magyarországon, jó lenne, ha az újraindulás új indulás és nem a régi megoldások folytatása lenne. Nagyon sokan megértették itthon és a nagyvilágban, hogy a jelen nehéz helyzet hatalmas lehetőség a változtatásra. Sőt nem egyszerűen lehetőség, hanem szükség. A régi megoldások már nem működnek, az újak azonban még csak kezdeményekben léteznek. Ezért eljött a lehetőségek és megoldások ideje a családokban, az intézményekben, a gazdasági életben.

A politika pedig igazodjon a változásban élenjárókhoz és tanuljon a civilektől.

Az egyik meghatározó intézményrendszer az oktatás, amely az otthonok életébe is beleszól, és amelyet most hirtelen nemcsak lelkileg, szellemileg, hanem fizikailag, tevőlegesen élnek meg a családok. Így 2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap. Ehhez azonban az oktatási rendszernek mélyreható változtatásokon kell keresztülmennie, amire egyelőre csak nagyon tohonyán képes a hivatalos rendszer. A civilek gyorsabban tudnak reagálni. A kis egységek és hálózatok a változásokhoz való alkalmazkodásra alkalmasabbak, mint a nehézkes központosított intézmények. A KLIKK 2016-os felszabdalása például jelzi, hogy milyen elhibázott volt az oktatási rendszer túlközpontosítása is.

A Civil Közoktatási Platform közel száz szervezet laza hálózata, így rendkívül sok hivatalos és nem hivatalos információval rendelkezik az oktatás legkülönbözőbb terepeiről. Megalakulása, 2016 óta ezeknek az információknak a birtokában igyekszik a Platform segíteni az oktatásirányítást a megfelelő döntések kialakításában, adott esetben a hibák, zavarok jelzésével, bár egyelőre kevés sikerrel. Sokkal több eredményt ért el a másik irányban, a pedagógusok, diákok és szülők irányában.

A jelenlegi különleges időszakban, amikor teljesen új helyzet alakult ki, számos gyakorlati probléma került felszínre, amelyek gyors megoldásokat kívánnak. A Platform, amellett, hogy jelzi az oktatásirányítás felé az átfogó problémákat, konkrét megoldásokat is közread. Ezek mindegyike olyan területhez kapcsolódik, amelyek már korábban is az oktatási rendszer gyenge pontjaihoz tartoztak, és számos szakember jelezte a problémákat. A Platform évekkel ezelőtt a Kockás könyvben leírta az oktatási rendszer átalakításának szakmai érveit és lehetséges útjait.

Most, ahogyan sok más szervezet, a Platform sem várt már az oktatásirányra, hanem a legégetőbb területeken információkat, útmutatókat adott ki:

· Távmegoldások sokféleképpen

· Otthoni fejlesztés a művelődés eszközeivel

· Az atipikus fejlődésű tanulók tanulása

· Az osztályfőnök szerepe

· A hátrányos helyzet körképe

Mindezek az információk, útmutatók jelzik a további utat. Ha már elindult a távtanulás, otthontanulás, otthonról való munkavégzés, ezeket, ahol lehet, érdemes megtartani. A levegő tisztasága megmaradhatna továbbra is, ha kevesebben utaznának iskolába, munkába. Távból is megoldható, akkor ez egy lehetőség, és ne szalasszuk el! Ha az utazásra szánt időt egymással való beszélgetéssel, művelődéssel töltjük, ha sokkal kevesebb bevásárlással, vacakok beszerzésével is megvagyunk, akkor az okos gazdálkodó viselkedést is meg lehet tartani, mint értéket, és még sok egyéb tudást, amit megszereztünk a bajban.

A koronavírus-járvány, mint minden betegség, jelzi, hogy valamit nem jól teszünk, és változtatni kell. Ha nem tesszük, jön a következő figyelmeztetés, ami már súlyosabb lesz, és így tovább. Tanuljunk gyorsan!

A szerző Prima-díjas pszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ megalapítója, az MTA tudományos főmunkatársa.