Mivel a dán hatóságok egészen augusztus 31-ig meghosszabbították a tömegrendezvények tilalmát, így a június-július fordulójára tervezett Roskilde fesztivál is elmarad – írja a Lángoló gitárok. Európa egyik legnagyobb fesztiválján olyanok léptek volna fel idén, mint Taylor Swift, Kendrick Lamar, Deftones, Faith No More, The Strokes, Tyler, The Creator, Haim stb.

Az augusztus végéig bevezetett dán tilalom az eddigi legdrasztikusabb Európában. Egy kormány sem jósolt még ilyen borús képet a járvány lefutására, és ez nyilván hatással lesz a többi országra, és a többi európai nagy rendezvényre.

A magyar nagyfesztiválokról egyelőre nincs ilyen hír, a Sziget rendezvényeivel kapcsolatban (pl. VOLT, Balaton Sound, Sziget) továbbra is az a hivatalos kommunikáció, hogy arra készülnek, meg lesznek tartva a rendezvények. (Ha mégis le kell fújni, akkor visszatérítik a jegyek árát.)

A kisebb fesztiválok közül a Bánkitó Fesztivál szintén úgy készül, hogy megrendezik „járványbiztosan” július elején a bulit, a Magyar Fesztivál Szövetség becslése szerint viszont a hazai fesztiválok 40 százalékát vagy törölni kell, vagy el kell halasztani.

