[{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","shortLead":"Szép tavaszi idő lesz ma. De, ha teheti, maradjon otthon.","id":"20200407_idojaras_tavasz_meleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650f4400-6360-4e79-9ecd-0e5a5397644d","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_idojaras_tavasz_meleg","timestamp":"2020. április. 07. 06:15","title":"20 fok fölé kúszhat a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb70217-aa83-480a-9d3f-f66b07f70594","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"elet","description":"Játsszunk egyedül, ketten vagy akár telefonon keresztül a nagymamánkkal, a lényeg, hogy a bezártságba is vigyünk valami élményt. A társasjátékozás karantén idején többek között azért is hasznos, mert azt érezhetjük, végre lehet ráhatásunk a dolgokra, és nem csak sodródunk az árral. Ráadásul közben erősíthetjük a családi és baráti kapcsolatainkat is. ","shortLead":"Játsszunk egyedül, ketten vagy akár telefonon keresztül a nagymamánkkal, a lényeg, hogy a bezártságba is vigyünk valami...","id":"20200405_Panik_helyett_jatszom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb70217-aa83-480a-9d3f-f66b07f70594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be4e7f7-8240-4e73-98b9-42a1ce84ae60","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Panik_helyett_jatszom","timestamp":"2020. április. 05. 15:00","title":"Pánik helyett játszom - társasozzunk karantén idején! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet kapja a pénzt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet kapja a pénzt.","id":"20200406_35_millio_dollart_gyujtott_Lady_Gaga_a_koronavirusjarvany_elleni_harcra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e466b3-898c-433f-b417-922f14623717","keywords":null,"link":"/elet/20200406_35_millio_dollart_gyujtott_Lady_Gaga_a_koronavirusjarvany_elleni_harcra","timestamp":"2020. április. 06. 20:11","title":"35 millió dollárt gyűjtött Lady Gaga a koronavírus-járvány elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamaránál azt mondják, a hiányról tájékoztatták már az államtitkárságot és a tisztifőorvosi szolgálatot is, változás viszont nem történt.\r

","shortLead":"Az orvosi kamaránál azt mondják, a hiányról tájékoztatták már az államtitkárságot és a tisztifőorvosi szolgálatot is...","id":"20200406_fogaszatok_beavatkozas_vedofelszereles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82268eca-5f9a-4308-ba31-403c4b3b3526","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_fogaszatok_beavatkozas_vedofelszereles","timestamp":"2020. április. 06. 07:36","title":"Különösen fontos lenne, mégsem kapnak elég védőfelszerelést a fogászatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható.","shortLead":"Az Éjfél múlt című szám a duó bemutatkozó nagylemezének előzetes szerzeménye. Első alkalommal nálunk hallható.","id":"20200405_A_maganyt_es_a_felelmeket_enekli_meg_a_Lazar_tesok_uj_dala__premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c7cbe1-370b-4444-9398-ba79a554c137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e44b-d4be-435f-afd8-25d18f5207ae","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_A_maganyt_es_a_felelmeket_enekli_meg_a_Lazar_tesok_uj_dala__premier","timestamp":"2020. április. 05. 16:01","title":"A magányt és a félelmeket énekli meg a Lázár tesók új dala - premier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

","shortLead":"2020 március idusától kezdve többé nem szlogen az iskola–diák–család együttműködés, hanem a szükséges alap.\r

","id":"20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2d51de-4cdf-43f1-95ce-027fe2947d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Gyarmathy_Eva_A_lehetosegek_es_megoldasok_ideje","timestamp":"2020. április. 06. 09:05","title":"Gyarmathy Éva: A lehetőségek és megoldások ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85435901-758f-4120-8972-4c446184831b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő volt az 1965-es Goldfinger Pussy Galore-ja.","shortLead":"Ő volt az 1965-es Goldfinger Pussy Galore-ja.","id":"20200407_Meghalt_a_James_Bondfilmek_szinesznoje_Honor_Blackman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85435901-758f-4120-8972-4c446184831b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85667d65-b4f9-4ad1-91f4-ecdd73816fc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Meghalt_a_James_Bondfilmek_szinesznoje_Honor_Blackman","timestamp":"2020. április. 07. 08:11","title":"Meghalt egy James Bond-film színésznője, Honor Blackman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","shortLead":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","id":"20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec2769-7962-48cb-bc3a-950e878439e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 20:33","title":"Kivéreztetik a pártokat a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]