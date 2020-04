Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is sejteni, milyen képeket lehet majd lőni vele. Több év után új telefont ad ki a Microsoft – ilyen fotót készít a Surface Duo Fő szabály szerint a munkavállaló munkaideje legfeljebb napi 8 óra lehet, de munkaidőkeretben ettől el lehet térni, és a koronavírus gazdasági hatásának enyhítését célzó kormányrendelet is számos lehetőséget nyújt. Mindent viszont most sem szabad.
Hiába a rendkívüli helyzet, 12 óránál hosszabban még most sem lehet dolgozni Két éve ezen a napon tartották az országgyűlési választásokat Magyarországon, a Fidesz harmadjára szerzett kétharmadot. Két év múlva újra választásokat tartanak, félidő van.
Saját céljaira használja a jogrendszert a Fidesz, miközben Orbán már Tisza Kálmán rekordját ostromolja Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. 900+ lóerős lett a 2 turbót kapott Lamborghini Huracán Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni, hogy mi lesz azokkal, akik a járvány hatására idehaza vagy külföldön már elveszítették állásukat, vagy akik eddig feketén kapták a bérüket.
Orbán csomagjából egész ágazatok maradtak ki, Mészáros ismét előnyből indul A főpolgármester szerint nem kell infektológusnak lenni ahhoz, hogy értsük: ahol sok idős, beteg ember él egy helyen, ott különösen nagy a járvány kockázata.
Az ország összes idősotthonának lakóját leteszteltetné Karácsony Gergely
Így is elüthető a karanténban töltött idő.
Érdekli a tojásfestés? Letölthető mintákat tesz közzé az egyik híres tojásmúzeum