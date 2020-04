Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyesebben vezetnek a férfi sofőrök – állapította meg egy brit kutatás 2005 és 2015 közötti angliai halálos balesetek adatainak elemzése alapján. A motorok esetében különösen nagy volt a nemek közötti különbség: a megtett kilométereket tekintve a férfiak tízszer olyan sok halálos balesetben voltak érintettek, mint a nők.","shortLead":"Veszélyesebben vezetnek a férfi sofőrök – állapította meg egy brit kutatás 2005 és 2015 közötti angliai halálos...","id":"20200410_noi_ferfi_soforok_kulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b3cf38-c7f5-46fd-8b8a-4766e4f5b5a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_noi_ferfi_soforok_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 10. 09:03","title":"Kutatók kimondták, hogy veszélyesebben vezetnek a férfi sofőrök, mint a nők, de sok még a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványügyi tájékoztatóhoz egy külön oldalt hozott létre a Facebook. Tippeket és tanácsokat adnak, emellett hírek is olvashatók.\r

","shortLead":"A járványügyi tájékoztatóhoz egy külön oldalt hozott létre a Facebook. Tippeket és tanácsokat adnak, emellett hírek is...","id":"20200409_koronavirus_funkcio_facebook_fertozott_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a45013d-a813-4dae-a838-537e47be8b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_funkcio_facebook_fertozott_jarvany","timestamp":"2020. április. 09. 10:33","title":"Látta már? Önnél is bekapcsolta a koronavírus miatti új funkciót a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne intézkedéseket a lakás- vagy üzletbérlők védelmére. Ez most talán megtörténhet. Külföldön már vannak példák erre.","shortLead":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne...","id":"20200408_Jon_a_berlok_megmentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee654c73-1a2e-4c00-8d22-f046302602c4","keywords":null,"link":"/360/20200408_Jon_a_berlok_megmentese","timestamp":"2020. április. 08. 15:05","title":"Lakást vagy üzletet bérel? Igazán biztató hírrel szolgálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","shortLead":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","id":"20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61fff9c-d09f-4041-b67a-6f4c4c14932f","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","timestamp":"2020. április. 10. 12:16","title":"Oroszország is szigorítani kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Csütörtök reggelig 88 538-an haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6981ca2c-6cf8-4622-9c40-cc8df10749ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Atlepte_a_masfel_milliot_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 09. 05:50","title":"Átlépte a másfél milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41218aa-5e2d-451b-be16-a84c9e0d836c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen nagyon még sohasem emelkedett a fertőzöttek száma itthon.","shortLead":"Ilyen nagyon még sohasem emelkedett a fertőzöttek száma itthon.","id":"20200410_1190_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon_11_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d41218aa-5e2d-451b-be16-a84c9e0d836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f582a0-5d49-4591-8330-040f7f5493b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_1190_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon_11_ember_meghalt","timestamp":"2020. április. 10. 06:58","title":"1190 koronavírusos beteg van Magyarországon, 11 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb414d-51f6-46a7-98e5-9d32b1c177a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végsebessége pedig 600 km/h felett van. ","shortLead":"A végsebessége pedig 600 km/h felett van. ","id":"20200409_Itt_egy_1359_loeros_auto_ami_08_masodperc_alatt_van_ketszazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63cb414d-51f6-46a7-98e5-9d32b1c177a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5a1dc5-a28a-4b24-ac46-c2b67eb94f99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Itt_egy_1359_loeros_auto_ami_08_masodperc_alatt_van_ketszazon","timestamp":"2020. április. 09. 11:43","title":"Itt egy elektromos jármű, ami 0,8 másodperc alatt van kétszázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges többletforrásokat sem biztosítja. ","shortLead":"Szerintük kormány láthatóan nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát, ezért a gazdaság megmentéséhez szükséges...","id":"20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f371b66-39c2-4fee-a8ba-10098adb0304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Magyar_kozgazdaszok_A_kormany_bizonytalansagban_tartja_a_magyar_gazdasag_szereploit","timestamp":"2020. április. 10. 13:07","title":"Magyar közgazdászok: A kormány bizonytalanságban tartja a magyar gazdaság szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]