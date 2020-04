Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Olaszországban sem haltak meg ennyien egyik napról a másikra.

Egy nap alatt 980 fertőzött hunyt el a briteknél

A halálos áldozatok száma már majdnem elérte az ezret.

Törökországban 4000-nél többel nőtt a fertőzöttek száma

A műsorvezető már negyedik hetét tölti a karanténban családjával, interjút is csak gyerekei mellett ülve tud adni. Szerinte az újságíró szakma nem szolidáris egymással, a színházi viszont igen. A gazdasági szereplőktől pedig komoly változást vár, egy másfajta kapitalizmusról való gondolkodást tartana fontosnak.

Veiszer Alinda a Home office-ban: "Mi a szerepünk, mikor az élet megtartása az első?"

Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.

New York államban már több mint 7000-en haltak meg a járványban

A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.

Azt hitték, kigyógyultak, most újra pozitív lett 91 ember koronavírus-tesztje Dél-Koreában

Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal fertőzött regisztrált betegek száma. A miniszterelnök állítása szerint egyelőre "nem látja a fényt az alagút végén". Az ünnep előtt a kormány ugyan nem szigorított a kijárási szabályokon, megteszi azonban ezt megannyi helyi önkormányzat. Áder János a köszönet és a türelemkérés üzenetével szólalt meg az ünnep előtt. Kövesse a híreket percről percre a hvg.hu-val.

Sorra zárkóznak be a települések, Áder és Orbán is megszólalt - járványhírek percről percre

Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.

Koronavírussal fertőzött egy veszprémi kézis

Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat.

Városliget Zrt.: Ne jöjjenek a parkba! Szerinte az újságíró szakma nem szolidáris egymással, a színházi viszont igen. A gazdasági szereplőktől pedig komoly változást vár, egy másfajta kapitalizmusról való gondolkodást tartana fontosnak. ","shortLead":"A műsorvezető már negyedik hetét tölti a karanténban családjával, interjút is csak gyerekei mellett ülve tud adni...","id":"20200409_Veiszer_Alinda_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ca587f-9c91-461d-83f9-2f76598d848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271fa2ca-f003-4ca0-a1bc-224e5ecfc048","keywords":null,"link":"/360/20200409_Veiszer_Alinda_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Veiszer Alinda a Home office-ban: \"Mi a szerepünk, mikor az élet megtartása az első?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele.","id":"20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f892b33-1fc4-40e3-a424-8d517ac01755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbbee3-ebd8-4f5d-b36c-97486c4e4fca","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_New_York_allamban_mar_tobb_mint_7000en_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 09. 20:25","title":"New York államban már több mint 7000-en haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","shortLead":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","id":"20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a826aa-cd1c-4f59-96ba-ea23c5f2fa3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","timestamp":"2020. április. 10. 17:42","title":"Azt hitték, kigyógyultak, most újra pozitív lett 91 ember koronavírus-tesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal fertőzött regisztrált betegek száma. A miniszterelnök állítása szerint egyelőre \"nem látja a fényt az alagút végén\". Az ünnep előtt a kormány ugyan nem szigorított a kijárási szabályokon, megteszi azonban ezt megannyi helyi önkormányzat. Áder János a köszönet és a türelemkérés üzenetével szólalt meg az ünnep előtt. Kövesse a híreket percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Mellbevágó hírrel indult a négy napos húsvéti hétvége: eddig sosem látott mértékben ugrott meg a koronavírussal...","id":"20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c889972-c1a7-474f-bcd6-a962c7038e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Egy_nap_alatt_210_uj_beteg_bezarkoznak_a_telepulesek__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Sorra zárkóznak be a települések, Áder és Orbán is megszólalt - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","shortLead":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","id":"20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8d86c8-c846-4b55-9825-025559d61db4","keywords":null,"link":"/sport/20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","timestamp":"2020. április. 11. 12:37","title":"Koronavírussal fertőzött egy veszprémi kézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad726565-dd36-465d-acc5-b7d1a49591ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat. ","shortLead":"Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat. ","id":"20200410_Varosliget_Zrt_Ne_jojjenek_a_parkba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad726565-dd36-465d-acc5-b7d1a49591ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c0616c-3d9e-46c1-83a9-4c13b63e4eb2","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Varosliget_Zrt_Ne_jojjenek_a_parkba","timestamp":"2020. április. 10. 11:44","title":"Városliget Zrt.: Ne jöjjenek a parkba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]