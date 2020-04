Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek.\r

","shortLead":"Az intézményben krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban, sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek.\r

","id":"20200414_koronairus_jarvany_fertozes_dunakeszi_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a88a7-33e0-4260-ae23-8569dc8c35b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronairus_jarvany_fertozes_dunakeszi_otthon","timestamp":"2020. április. 14. 13:37","title":"Egy dunakeszi pszichiátriai otthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet megmentése. Nem lesz könnyű számítás.","shortLead":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet...","id":"20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ceb48-c3c5-4755-87f5-50884cbaf428","keywords":null,"link":"/360/20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","timestamp":"2020. április. 13. 08:15","title":"Senkit sem kapcsolhatnak le a lélegeztetőgépről azért, mert valakinek az életét többre taksálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de a koronavírus-járvány most nekik is keresztbe tett. Hogy a volt és leendő turisták továbbra se távolodjanak el Egyiptomtól, a 3D-bemutatókhoz használható Matterporttal feltérképezték az egyik legismertebb egyiptomi fáraó sírhelyét.","shortLead":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd959fd2-a8ea-4069-a550-f868484adfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","timestamp":"2020. április. 14. 09:33","title":"Most otthonából, ingyen járhatja be VI. Ramszesz sírhelyét – 360 fokos felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban többször is írtunk már a OnePlus idei csúcstelefonjairól, a OnePlus 8-ról és a OnePlus 8 Próról. A készülékeket ma mutatják be, és alább megtudhatja, hogyan nézheti élőben a bejelentést.","shortLead":"Korábban többször is írtunk már a OnePlus idei csúcstelefonjairól, a OnePlus 8-ról és a OnePlus 8 Próról...","id":"20200414_oneplus_8_pro_elo_stream","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61453b69-16da-4c1a-8cb3-b9c470beb274","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_oneplus_8_pro_elo_stream","timestamp":"2020. április. 14. 14:33","title":"Élőben nézheti az új OnePlus-csúcstelefonok bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","shortLead":"Az elmúlt napokban készült képsorok láthatók az orosházi Drón Stúdió által készített légi felvételeken.","id":"20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24cbca8b-a6a8-4200-bea9-f43bc3109f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ccb8e-98bc-4d33-97c8-4be8b4ea0cde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_oroshaza_kijarasi_korlatozas_ures_varos_dronvideo","timestamp":"2020. április. 13. 19:33","title":"Drónvideót kaptunk Orosházáról: kiürült a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","shortLead":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","id":"20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb311176-389c-4aa3-95d9-77047534f689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","timestamp":"2020. április. 14. 07:54","title":"Beszakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium végzősei. Abban nemcsak problémákat sorolnak, hanem konkrét javaslatokat is tesznek.\r

\r

","shortLead":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium...","id":"20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db80f6-26d9-48d2-b30e-ecc933617af9","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","timestamp":"2020. április. 14. 09:47","title":"Végzős gimnazisták írtak megfontolandó javaslatokat az operatív törzsnek az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","shortLead":"Az elnök valamennyi tagállamot azzá nyilvánította. Ilyen még sosem fordult elő. ","id":"20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e131b19-1fb6-4b4d-ba43-f1637d2a5590","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_egyesult_allamok_katasztrofa_sujtotta_terulet_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 08:05","title":"Katasztrófa sújtotta terület lett az egész Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]