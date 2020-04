Miután megjelent a kormányrendelet arról, hogy ugyan meg lesznek tartva idén május elején az érettségik, de csak az írásbeli részük, a Társaság a Szabadságjogokért összeállított a diákok és a tanárok számára egy kisokost. Ebben mindent elmagyaráznak, ami szükséges információ lehet a jelenlegi járványhelyzetben érettségizők és érettségiztetők számára.

Többek között szerepel a tájékoztatóban az is, hogy milyen esetekben kerülhet sor mégis szóbeli, gyakrolati vizsgákra (például a testnevelés vizsga szóbeli részeit megtartják közép- és emelt szinten is), vagy, hogy a középszintű irásbelit is most kivételesen bármilyen tantárgyból ki lehet javítani szóban.

Arról már korábban is szó volt, hogy sok aggályt vet fel az idei éretségiszezon, illetve annak a kormány által elrendelt lebonyolítási módja a pedagógusok körében. A Civil Közoktatási Platform szerint nem lehet biztonságosan megoldani az írásbeliztetést a jelen feltételek mellett, például úgy, hogy az érettségit író diákok egy teremben tartózkodhatnak, de másfél méterre kell majd ülniük egymástól.

A TASZ a kisokosban megpróbál válaszokat nyújtani az aggódó tanároknak is. Leírják például, hogy "jelen helyzetben nem lehet egyetlen, egyszerű választ adni arra, hogy mikor biztonságosak a munkafeltételek, mi minősül biztonságos munkavégzésnek. Feltehetően a tanároknak is fognak valamiféle védőfelszerelést (maszkot) biztosítani, ami – ha megfelelő minőségű – alapesetben nyújthat elégséges védelmet.

Alapvetően egy dolgozó (tanár) akkor tagadhatja meg a munkáltatója utasítását (jelen esetben a munkavégzésre irányuló utasítást), ha azzal saját vagy mások egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki. Esetről esetre lehet csak megítélni, hogy ténylegesen megvalósul-e ez a súlyos és közvetlen veszély.

Ez függhet a járvány aktuális helyzetétől, de akár egy adott település átfertőzöttségétől is. A kérdést, hogy jogos volt-e a munkavégzésre irányuló utasítás megtagadása, kötelező erővel és véglegesen csak bíróság válaszolhatja meg" - írják.

Mint fogalmaznak: "a mi álláspontunk szerint helytelen az érettségit ebben a formában megrendezni, mert indokolatlanul nagy veszélynek teszi ki a vizsgázókat és a vizsgáztatókat. Ugyanakkor minden előírást jogszabály rögzít, ami azt jelenti, hogy az előírásait elvileg be kell tartani, függetlenül attól, hogy helyesnek tartjuk-e őket. Az érettségiig hátralévő időben még lehetőség van arra, hogy az érettségizők és szüleik, valamint a tanárok érvényesítsék az érdekeiket és nyomást gyakoroljanak a kormányra annak érdekében, hogy gondolja át az érettségi idei megrendezésének szabályait."