Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200416_ukrajna_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a2397-40f3-4a9e-8db6-daf48fb48a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 13:02","title":"Ukrajnában egy nap alatt négyszáz új fertőzött lett, köztük 29 gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","shortLead":"Megtanultak egy koreográfiát, hogy így mondják el: hiányoznak nekik a diákok. ","id":"20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba1a4b6-acfe-4556-9eff-18601ddd2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2422d-3474-4193-9b8c-ad46e9222acb","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Virtualis_flashmobbal_uzentek_diakjaiknak_a_szocsenyi_tanarok","timestamp":"2020. április. 15. 15:39","title":"Virtuális flashmobbal üzentek diákjaiknak a szőcsényi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a túlkínálat fennmarad, miközben a kereslet összeomlik a koronavírus-járvány következményeként.","shortLead":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak...","id":"20200415_olajar_tulkinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e338a6-a65c-4cd1-9a3e-ebc39beac911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_olajar_tulkinalat","timestamp":"2020. április. 15. 12:55","title":"Egyetlen délelőtt 5 százalékot esett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

\r

","shortLead":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

\r

","id":"20200415_A_jegyarakat_automatikusan_vissza_szokas_teriteni_de_jelen_helyzetben_ezt_sokan_nem_tehetjuk_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6266e0-789c-4084-97f3-815c4dfbdc0f","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_jegyarakat_automatikusan_vissza_szokas_teriteni_de_jelen_helyzetben_ezt_sokan_nem_tehetjuk_meg","timestamp":"2020. április. 15. 12:21","title":"„A jegyárakat automatikusan vissza szokás téríteni, de jelen helyzetben ezt sokan nem tehetjük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","shortLead":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","id":"202016_partiskola_amunkasorszekhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833d802-6f11-4650-af8b-9f1506731087","keywords":null,"link":"/360/202016_partiskola_amunkasorszekhazban","timestamp":"2020. április. 16. 16:00","title":"A fideszes pártiskola beveszi magát a munkásőrszékházba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","shortLead":"A főpolgármester szerint tömeges tesztelésre volna szükség. ","id":"20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7242bd-b4ef-4868-8b05-1c8476cc2d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Karacsony_koronavirus_korlatozas_lazitas","timestamp":"2020. április. 15. 18:39","title":"Karácsony május közepétől lazítana a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság mielőbbi újraindítását mondta a legfontosabbnak, az ahhoz szükséges tesztelésben azonban csak kullogunk a világ után.","shortLead":"Magyar gyártásban is készülnek mintavételi eszközök a koronavírus-fertőzés teszteléséhez. Orbán Viktor eddig a gazdaság...","id":"202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57f7c29-23c1-45e6-9f66-421c6d550ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062f42e1-d5da-432d-824c-0b2ef92853fe","keywords":null,"link":"/360/202016__az_ujraindulas_eszkozei__tesztek_es_appok__orban_alagutban__a_megoldas_haszonkulcsa","timestamp":"2020. április. 16. 11:00","title":"Orbán Viktor nem látja az alagút végét, de mintha már derengene neki valami ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most ez alapján csoportosítják át az erőket az egészségügyben.","shortLead":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most...","id":"20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dcf85-d693-45b7-8d58-b6a152041f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","timestamp":"2020. április. 16. 09:07","title":"Budapesten már kötelezően átirányítják az orvosokat a koronavírusos betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]