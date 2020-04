Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják tavasszal. A világjárvány azonban, mint minden más területen, itt is keresztülhúzta a számításokat. Pedig talán minden korábbinál aktuálisabb mindaz, amit a film érint: az elmagányosodás, az elmélyült koncentrációra való képességünk fokozatos elvesztése, a környezet, amelyet mi tettünk a saját magunk számára ellenséggé. És hogy miként kapcsolódik mindehhez Szécsi Pál? A végén az is kiderül. A rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják...","id":"20200419_Kocsis_Agnes_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdf26f-6806-4648-99fd-c12c1f55f8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Kocsis_Agnes_interju","timestamp":"2020. április. 19. 20:00","title":"Kocsis Ágnes: Az, hogy tönkretesszük a Földet, hatással van a kapcsolatainkra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kutatták, mi okozhatta a koronavírus-fertőzések ugrásszerű növekedését.

","shortLead":"A hatóságok azt kutatták, mi okozhatta a koronavírus-fertőzések ugrásszerű növekedését.

","id":"20200419_Idosotthonokban_razziaztak_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a18267-ecfc-4105-b012-0b2020eae8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Idosotthonokban_razziaztak_Szlovakiaban","timestamp":"2020. április. 19. 09:26","title":"Idősotthonban razziáztak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt reméli, hogy a gyerekek csodás történetekkel találkozhatnak, a szülők pedig egy picit pihenhetnek, amíg ő mesét mond. ","shortLead":"Azt reméli, hogy a gyerekek csodás történetekkel találkozhatnak, a szülők pedig egy picit pihenhetnek, amíg ő mesét...","id":"20200419_Michelle_Obama_mese_gyerekkonyv_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cd5d96-2e56-4b4e-8904-a29452604fde","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Michelle_Obama_mese_gyerekkonyv_karanten","timestamp":"2020. április. 19. 11:03","title":"Michelle Obama minden héten mesét olvas az amerikai gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók Einstein általános relativitáselméletét igazolva bizonyították, hogy az idő a magasban gyorsabban múlik, mint a földfelszín közelében.","shortLead":"Japán kutatók Einstein általános relativitáselméletét igazolva bizonyították, hogy az idő a magasban gyorsabban múlik...","id":"20200419_A_magasban_gyorsabban_mulik_az_ido_mint_a_foldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ded899-706a-4548-a5e8-1fe1b74278ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_A_magasban_gyorsabban_mulik_az_ido_mint_a_foldon","timestamp":"2020. április. 19. 18:24","title":"A magasban gyorsabban múlik az idő, mint a földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","shortLead":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","id":"20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4cc03-9dc9-4d14-a28f-8609362393c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Videó: Így lett 9000 négyzetméteres kórház egy torinói múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","shortLead":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","id":"20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604b68ff-6961-462f-b2f3-5cc00571aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. április. 19. 14:33","title":"Kritikus állapotban levő koronavírusos egyiptomit is hazaszállítanak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","id":"20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8fee21-ade9-4965-a189-3a1d715c3ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 19. 20:53","title":"Évekre elvennék a DK állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]