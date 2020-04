Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85aa671c-62b4-4029-820c-b1c2a11cb418","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak a közreműködésével valósul meg májusban a We Are One: A Global Film Festival elnevezésű ingyenes, virtuális rendezvény a YouTube-on.\r

\r

","shortLead":"A világ legnagyobb filmes seregszemléinek, köztük a cannes-i, a torontói, a velencei és a berlini filmfesztiválnak...","id":"20200428_Cannes_Berlin_Velence_a_karosszekbol__ingyenes_online_filmfesztival_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85aa671c-62b4-4029-820c-b1c2a11cb418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a563c20-66a6-4330-aa86-ae35054fdd56","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Cannes_Berlin_Velence_a_karosszekbol__ingyenes_online_filmfesztival_indul","timestamp":"2020. április. 28. 08:37","title":"Cannes, Berlin, Velence a karosszékből – ingyenes online filmfesztivál indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos növekedést jelent az elmúlt hét átlagához képest.

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos...","id":"20200426_Romaniaban_ismet_emelkedett_a_napi_megbetegedesek_es_halalozasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140131f-47a1-4b46-9097-d1033773ff5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Romaniaban_ismet_emelkedett_a_napi_megbetegedesek_es_halalozasok_szama","timestamp":"2020. április. 26. 14:52","title":"Romániában ismét emelkedett a napi megbetegedések és halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb helyen már napközben elhagyhatják otthonaikat az emberek Szaúd-Arábiában, csak Mekkában marad érvényben a 24 órás kijárási tilalom.","shortLead":"A legtöbb helyen már napközben elhagyhatják otthonaikat az emberek Szaúd-Arábiában, csak Mekkában marad érvényben a 24...","id":"20200426_Mekkaban_tovabbra_is_kijarasi_tilalom_van_de_SzaudArabia_mas_reszein_mar_kinyitnak_a_bevasarlokozpontok_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3de58c-ed5d-4db6-8cf9-066d9f5eb70f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mekkaban_tovabbra_is_kijarasi_tilalom_van_de_SzaudArabia_mas_reszein_mar_kinyitnak_a_bevasarlokozpontok_is","timestamp":"2020. április. 26. 17:55","title":"Mekkában továbbra is kijárási tilalom van, de Szaúd-Arábia más részein már kinyitnak a bevásárlóközpontok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások során, sőt éjszaka is, amikor alszik – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások...","id":"202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9bc018-3b8c-4308-b9f0-31cdc66daa3d","keywords":null,"link":"/360/202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","timestamp":"2020. április. 27. 14:30","title":"Alvás közben bejátszották Beethovent az egyetemistáknak, másnap 18%-kal jobban vizsgáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány utazási korlátozásai miatt fel kellett függeszteni a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú megmentésére irányuló kutatási programot.","shortLead":"A koronavírus-járvány utazási korlátozásai miatt fel kellett függeszteni a kihalás szélén álló északi szélesszájú...","id":"20200426_Felfuggesztettek_a_kihalas_szelen_allo_orrszarvualfaj_megmentesenek_programjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c8bf6-9ff6-464d-8c78-e9fff1df8e22","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Felfuggesztettek_a_kihalas_szelen_allo_orrszarvualfaj_megmentesenek_programjat","timestamp":"2020. április. 26. 14:39","title":"Felfüggesztették a kihalás szélén álló orrszarvúalfaj megmentésének programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban vasárnap az április eleji szintre lassult az új típusú koronavírus-járvány üteme, miután az utóbbi 24 órában 2357 embernél diagnosztizálták a kórokozót, a fertőzöttek száma ezzel 110 130-ra emelkedett.","shortLead":"Törökországban vasárnap az április eleji szintre lassult az új típusú koronavírus-járvány üteme, miután az utóbbi 24...","id":"20200426_Torokorszagban_tovabb_csokkent_az_uj_esetek_es_a_halottak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c52479-c033-48c3-b7f6-7a3125870691","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Torokorszagban_tovabb_csokkent_az_uj_esetek_es_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 26. 21:46","title":"Törökországban tovább csökkent az új esetek és a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784944d6-0823-4dc3-ad29-594dca7f1c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","timestamp":"2020. április. 27. 15:44","title":"Mégis minden rendben? Kim Dzsong Un üzenetet küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","shortLead":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","id":"20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8336b63a-7801-4f73-b285-024a3a5a1f3a","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","timestamp":"2020. április. 28. 09:31","title":"Meztelen fotókkal tiltakoznak a német orvosok a védőfelszerelések hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]