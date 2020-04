Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","shortLead":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","id":"20200428_gulyas_teruleti_elteresek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f0a1d-b8d4-4f02-8ca4-7c5927455ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_gulyas_teruleti_elteresek","timestamp":"2020. április. 28. 20:40","title":"Gulyás: Területi eltérések lehetnek abban, ahogy a korlátozásokon lazít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség enyhe lefolyású. Az Egyesült Államokban így több kórházban kezdték véralvadásgátló gyógyszerekkel is kezelni a betegeket. A kérdésről, a járványról és kezeléséről dr. Vajda Zoltán laboratóriumi szakorvossal beszéltünk.","shortLead":"A legutóbbi sajtóhírek szerint a COVID-19 vérrögösödést idézhet elő még azokban a betegekben is, akiknél a betegség...","id":"20200428_A_COVID_karriertemava_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871d8359-600c-42bf-a513-252294e61c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e31b20-431d-4643-961f-bf5cfd1b1352","keywords":null,"link":"/360/20200428_A_COVID_karriertemava_valt","timestamp":"2020. április. 28. 19:00","title":"„Kockázatos, hogy a COVID karriertémává vált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól – ígérte a miniszterelnök hétfőn. Ebből kiolvashatjuk azt, hogy újra felpörgetnék a közmunkaprogramot, de ez sokkal több problémát okozna, mint 2010 után. A kormány próbálkozott az elmúlt években még szövetkezetek szervezésével is, sikertelenül.","shortLead":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor...","id":"20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127eb9c7-4418-442a-b2f7-3c6b79087318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","timestamp":"2020. április. 27. 17:30","title":"Nem lesz könnyű dolga a kormánynak, ha újra be akarja vetni a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyógyszer hatékonyságát nagyon sok kutató vitatja. ","shortLead":"A gyógyszer hatékonyságát nagyon sok kutató vitatja. ","id":"20200427_Japan_remdesivir_gyogyszer_Covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937ef40c-db20-44e0-b38f-5bba7c718ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Japan_remdesivir_gyogyszer_Covid19","timestamp":"2020. április. 27. 17:38","title":"Japánban jóváhagyják a remdesivir gyógyszert a Covid-19 betegségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra költeni, hogy több tízmilliárd forinttal apadt a kórházak adóssága.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra...","id":"20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d36cd9-a24b-49bf-822b-c4487992db93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 09:16","title":"Hatalmasat csökkent a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll Walk Away című száma egy nem mindennapi szemszögből. A melankolikus hangulatú blues dalhoz erdőben bolyongva forgattak különös atmoszférájú klipet. Premier.\r

\r

","shortLead":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll...","id":"20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d2415-5977-4c60-80aa-2f10da7a53ec","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"„Amikor úgy érzed, besokalltál, és magad mögött hagynál mindent” – Ripoff Raskolnikov klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent ez pontosan? ","shortLead":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent...","id":"20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290838c-d65a-4435-a3db-59b12b5b34b9","keywords":null,"link":"/elet/20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","timestamp":"2020. április. 28. 12:11","title":"Letölthető babacsomaggal segíti a MOME a karantén idején szülő anyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]