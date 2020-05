New ~45,000-year-old fossils from Bulgaria document the oldest Upper Paleolithic Homo sapiens in Europe. Papers by @jjhublin, @HelsFewlass et al. now out in @nature & @NatureEcoEvo. @MPI_EVA_Leipzig More: https://t.co/CuB2ZDAhIW & https://t.co/NKTVPDEK7H & https://t.co/UEMljDEvzD pic.twitter.com/pO7w1vUQfb