Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5cdc7b1-63d0-4606-a255-8ca930df0f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ nemrégiben három új típusnevet jegyeztetett be.","shortLead":"Az AvtoVAZ nemrégiben három új típusnevet jegyeztetett be.","id":"20200512_harom_uj_lada_johet_a_nevuket_mar_tudjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5cdc7b1-63d0-4606-a255-8ca930df0f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d557fe49-12f6-41ec-98e8-5f1c593a417c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_harom_uj_lada_johet_a_nevuket_mar_tudjuk","timestamp":"2020. május. 12. 11:21","title":"Három új Lada jöhet, a nevüket már tudjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"vilag","description":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem valószínű, hogy jövő év tavaszánál vagy nyaránál hamarabb elkészülhet – mondja Guido Silvestri olasz származású amerikai virológus. Ugyanakkor szerinte az is elképzelhető, hogy egyes országok úgy döntenek, hazárdjátékba kezdenek, és hamarabb elkezdik beoltani az embereket. És mint minden hazárdjátékban, ebben is lehet nyerni és veszíteni is.","shortLead":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem...","id":"20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d080e09-717c-48cb-a953-4eca14bc8514","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","timestamp":"2020. május. 13. 17:00","title":"Guido Silvestri: Nagyon optimista vagyok, mert ismerem ezt a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19 komment, 11 megosztás.","shortLead":"19 komment, 11 megosztás.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_remhir_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318c057c-1d51-447b-a699-4b870581252c","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_remhir_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 12:39","title":"Újabb rendőrségi siker: 64 éves facebookozóra csaptak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","shortLead":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","id":"20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a697793-4783-4ada-934a-c95109eaf08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","timestamp":"2020. május. 12. 09:33","title":"Tarlós a MÁV és a Volán összevonását javasolja Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul”, az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének felét tudják folyósítani június 30-ig. ","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul”, az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének...","id":"20200511_szombathely_vizilabda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4340fb0b-3c72-42b4-8184-36d31d2b4868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szombathely_vizilabda_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 17:33","title":"A járvány miatt nincs pénze, visszalépett az élvonalból a szombathelyi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akik nem tudják a tenyésztői tevékenységüket igazolni, azok repülnek az oldalról.","shortLead":"Akik nem tudják a tenyésztői tevékenységüket igazolni, azok repülnek az oldalról.","id":"20200513_allatszaporito_hirdetes_jofogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d0215-b379-42a5-aee6-c8a6dbec77d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_allatszaporito_hirdetes_jofogas","timestamp":"2020. május. 13. 10:24","title":"Törli az állatszaporítók hirdetéseit a Jófogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f856833-9c90-4799-ac70-d35c1e0cfd44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezerszámra jelentkeznek emberek a világ minden pontjáról, hogy önkéntes alanyként részt vehessenek abban a kísérletben, mellyel kitalálói szerint gyorsíthatnak a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésén.","shortLead":"Ezerszámra jelentkeznek emberek a világ minden pontjáról, hogy önkéntes alanyként részt vehessenek abban a kísérletben...","id":"20200512_koronavirus_vedooltas_vakcina_fejlesztese_emberkiserlet_1day_sooner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f856833-9c90-4799-ac70-d35c1e0cfd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73086969-81e3-4f05-b94b-9587ea9aabdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_vedooltas_vakcina_fejlesztese_emberkiserlet_1day_sooner","timestamp":"2020. május. 12. 14:33","title":"16 ezer ember kéri, hogy fertőzzék meg szándékosan koronavírussal, hogy közelebb jussunk az ellenszerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]