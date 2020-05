Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos felbocsátásának.","shortLead":"Szerdáról szombatra kellett halasztani a Crew Dragon űrhajó elindítását, miután az időjárás nem kedvezett a biztonságos...","id":"20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86499386-7adf-4ade-b814-01fc808e3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760306a-8a99-465e-aec7-588676a71691","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_demo2_meghiusult_idojaras_dragon_crew","timestamp":"2020. május. 27. 22:26","title":"Közbeszólt az időjárás: törölte az irányítás a SpaceX Crew Dragon űrhajó startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","shortLead":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","id":"20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651171a8-ba20-4d8c-820e-ebfd2a14b4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","timestamp":"2020. május. 27. 19:01","title":"A Boeing még a héten elbocsát 2500 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","shortLead":"Torokszorító pillanatot rögzített a NASA az esti Crew Dragon-indulás előtt.","id":"20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77438ed8-39b3-49cc-ba21-6676a329b5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4a56de-8954-4ed5-a72b-f678c3d6f401","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_bucsuzkodas_tavoleles_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. május. 27. 20:31","title":"A járvány miatt csak távöleléssel búcsúzhattak el gyermekeiktől a Crew Dragon bátor űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","shortLead":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","id":"20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b8e8de-2dea-4d42-8429-dd70d8e84719","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","timestamp":"2020. május. 28. 08:06","title":"Új járványügyi szabályok lépnek életbe Budapesten pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarabb lehet oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák – véli ifjabb Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke.","shortLead":"Hamarabb lehet oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák – véli ifjabb Duda Ernő...","id":"20200527_koronavirus_genetika_duda_erno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1468b09b-bb56-4227-aaec-0bd370456472","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_genetika_duda_erno","timestamp":"2020. május. 27. 19:41","title":"\"Erős a gyanú, hogy lehet genetikai háttér\" – Duda Ernő a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó összegről van szó, amit 160 ezer ember kap meg.","shortLead":"Bruttó összegről van szó, amit 160 ezer ember kap meg.","id":"20200529_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozo_500_ezer_forintos_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b258fb-932a-4ac6-ae87-6a0a68a9435c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozo_500_ezer_forintos_tamogatas","timestamp":"2020. május. 29. 10:31","title":"Kásler megerősítette: július 1-től osztják az 500 ezer forintos jutalmakat az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos fejlesztések, hogy az év végére már készen is lehet a szérum.","shortLead":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos...","id":"20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a26eb-f448-4b6c-868c-976866fceafd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Trump járványügyi főtanácsadója: Év végére elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki sem tudja, hogy mit tartalmaz.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláír egy, a közösségi oldalakról szóló elnöki rendeletet, de azt egyelőre senki...","id":"20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14732725-7d73-49ab-94c8-199e143e2f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da69c40-bb0a-478c-b6f9-ed404c89c7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_twitter_facebook_donald_trump_rendelet_kozossegi_oldal_szabalyozas","timestamp":"2020. május. 28. 14:03","title":"Már készül a rendelet, amellyel Trump odacsap a Facebooknak és a Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]