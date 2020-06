Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","shortLead":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","id":"20200603_bankszektor_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890bf34b-ea8d-4e40-a013-8fcfa035fab0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_bankszektor_nyeresege","timestamp":"2020. június. 03. 15:57","title":"Rekordnyereséggel zárta 2019-et a magyar bankszektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla történész beszélt a hvg.hu-nak. A Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének egyetemi tanára azt is vitatja, hogy lenne értelme ma újraépíteni a Kárpát-medence gazdasági térségét, ám szerinte az EU-val szakításnak végzetes hatása lenne a száz éve elcsatolt részekkel való kapcsolat szempontjából is. Interjú.","shortLead":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla...","id":"20200604_tomka_bela_interju_trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d49e10-f2f9-4883-891f-464fd6e924a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_tomka_bela_interju_trianon","timestamp":"2020. június. 04. 13:11","title":"A magyar gazdaság bajait nem Trianon okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és az iráni hackerek is aktivizálták magukat, hogy bejussanak Donald Trump és Joe Biden stábjának levelezésébe. Egyelőre nem jártak sikerrel.","shortLead":"A kínai és az iráni hackerek is aktivizálták magukat, hogy bejussanak Donald Trump és Joe Biden stábjának levelezésébe...","id":"20200605_hacker_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09d6b1-64bf-4524-9eab-4deeded30ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_hacker_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. június. 05. 10:03","title":"Hackerek támadták meg Trump és Biden kampánystábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint ötezren haltak meg a SARS-CoV-2 okozta betegségben.","shortLead":"Egy nap alatt több mint ötezren haltak meg a SARS-CoV-2 okozta betegségben.","id":"20200605_koronavirus_fertozes_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f0b141-f6c0-4a64-be40-6519d87fc2b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_koronavirus_fertozes_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 05. 10:48","title":"6,6 millió fölé emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön tartották a gyászszertartást a minneapolisi keresztény egyetemen.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön tartották a gyászszertartást a minneapolisi keresztény egyetemen.\r

\r

","id":"20200605_Nagyszabasu_menetet_tartanak_Washingtonban_George_Floyd_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070053ce-05a6-4409-8342-4883a541e4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_Nagyszabasu_menetet_tartanak_Washingtonban_George_Floyd_tiszteletere","timestamp":"2020. június. 05. 05:18","title":"Nagyszabású menetet tartanak Washingtonban George Floyd tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","shortLead":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","id":"20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922382a-e7d0-42ba-8fa7-7d2b5786bd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","timestamp":"2020. június. 04. 11:48","title":"Káslerék 12 milliót adnak az Ismerős Arcokról szóló dokumentumfilmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli pályára a SpaceX.","shortLead":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli...","id":"20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627e2ffc-bd71-4850-8313-3a79d82706b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","timestamp":"2020. június. 04. 08:33","title":"Amíg ön aludt, Elon Musk újabb műholdsereget indított útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új gyanúsítottja van a Portugáliában eltűnt brit kislány, Madeleine McCann ügyének. A Scotland Yard bejelentése szerint nagy jelentőségű új nyomozati szálról van szó.","shortLead":"Új gyanúsítottja van a Portugáliában eltűnt brit kislány, Madeleine McCann ügyének. A Scotland Yard bejelentése szerint...","id":"20200604_Hosszu_ido_utan_uj_fejlemeny_van_a_13_eve_eltunt_Madeleine_McCann_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eebd6d-69bb-4d13-8249-692f8706e119","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Hosszu_ido_utan_uj_fejlemeny_van_a_13_eve_eltunt_Madeleine_McCann_ugyeben","timestamp":"2020. június. 04. 08:57","title":"Hosszú idő után új fejlemény van a 13 éve eltűnt Madeleine McCann ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]