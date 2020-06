Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","shortLead":"A magyar tanterv jó kezekben van a vajdasági magyarság oktatási államtitkára szerint. ","id":"20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8544201-dc76-4538-b1c3-92d63ac2fe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_petofi_sandor_szerbiai_tanterv","timestamp":"2020. június. 10. 18:31","title":"Petőfi verse kikerült a kötelezők közül Szerbiában, de ajánlott marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van a laptopja akkumulátora.","shortLead":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van...","id":"20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4678-f17b-4931-ac02-8e7bb463a0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","timestamp":"2020. június. 10. 19:03","title":"Windowsos laptopja van? Így nézheti meg, meddig használhatja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","shortLead":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","id":"20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614762f1-80b9-4e1b-9e31-bd66b2d6cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","timestamp":"2020. június. 10. 07:20","title":"Régi katonai teherautóban termesztették a drogot Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem örül az amerikai elnök a friss közvélemény-kutatásoknak, és ennek hangot is ad.","shortLead":"Nem örül az amerikai elnök a friss közvélemény-kutatásoknak, és ennek hangot is ad.","id":"20200610_Trump_CNN_Biden_nepszeruseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b18f4f8-0e99-42ce-b741-7afb853aa91a","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_Trump_CNN_Biden_nepszeruseg","timestamp":"2020. június. 10. 20:42","title":"Trump kampánystábja bocsánatkérésre szólította fel a CNN-t, mert Bident mérték népszerűbbnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban a külföldiek pénze fog hiányozni, amit a magyar turisták akkor sem tudnának pótolni, ha minden fillérjüket itthon költenék el.","shortLead":"Lassan kezd újraéledni a magyarországi turizmus, már akadnak biztató jelek. De biztos, hogy pocsék év lesz, elsősorban...","id":"20200611_turizmus_2020_prognozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05818db5-5dd7-4363-bcff-bce33e9abcaf","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_turizmus_2020_prognozis","timestamp":"2020. június. 11. 06:30","title":"Zimmer frei – a magyarok a kanyarban sincsenek, hogy pótolják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség reformjába szeretnék becsatornázni. A szándék megtörhet a republikánusok, és különösen Donald Trump elnök ellenállásán, aki a szíve szerint a hadsereget is bevetné a rend helyreállítására.","shortLead":"A George Floyd halála miatti amerikai tüntetések dühét a kongresszusi demokraták a számtalan előjogot élvező rendőrség...","id":"20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a4d4b-c9e0-45ab-b833-5d922751a0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c166039b-7f3e-4d62-bcdd-630a56b4713b","keywords":null,"link":"/360/20200610_Rendorsegi_reformterv_tuntetesek_amerikaban","timestamp":"2020. június. 10. 11:00","title":"Ostrom alatt az amerikai rendőröket összetartó hallgatás törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]