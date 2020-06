Krusovszky Dénes: Nem kértem interjút Demeter Szilárdtól

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83477b9a-c526-40a6-bc64-9a27219ee5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az augusztus 20-i ünnepségsorozat költségvetése 6,57 milliárd forintig mehet el, úgy, hogy abba a tűzijátékot még bele sem számolták.","shortLead":"Az augusztus 20-i ünnepségsorozat költségvetése 6,57 milliárd forintig mehet el, úgy, hogy abba a tűzijátékot még bele...","id":"20200615_augusztus_20_unnepseg_lanchid_felujitas_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83477b9a-c526-40a6-bc64-9a27219ee5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5b2fdb-ffda-4abd-9075-f619cb6f91ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_augusztus_20_unnepseg_lanchid_felujitas_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 15. 10:09","title":"Több pénzt adhat a kormány az augusztus 20-i ünnepségre, mint a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérik, mi a helyzet. ","shortLead":"Felmérik, mi a helyzet. ","id":"20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76e056-ce89-4fd1-a420-706fd001da09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 14. 19:54","title":"Közel 11 ezer német megy \"tesztüdülésre\" Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb109700-6f46-4fef-bfd9-47d64d10b05e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába tett panaszt az ellenzéki képviselők többsége az önkormányzatoktól elvett adóbevétel miatt, az Alkotmánybíróság az ügy lényegével nem foglalkozhat. ","shortLead":"Hiába tett panaszt az ellenzéki képviselők többsége az önkormányzatoktól elvett adóbevétel miatt, az Alkotmánybíróság...","id":"20200615_A_gepjarmuado_ugyeben_passzolt_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb109700-6f46-4fef-bfd9-47d64d10b05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f45fab7-bce1-4604-a481-731fb99fd4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_A_gepjarmuado_ugyeben_passzolt_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2020. június. 15. 20:15","title":"A gépjárműadó ügyében passzolt az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is látható ilyesmi.","shortLead":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is...","id":"20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f7fd0-234a-464c-a1c0-6b2c56c7413b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 16. 18:03","title":"Szokatlan jelenséget, zöld fényt észleltek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők indulatossá és védekezővé válnak az altatási stratégiájukkal kapcsolatban, különösen, ha úgy érzik, megtalálták a megfelelően működő módszert, és erre valaki azt mondja: a síró kisbaba magára hagyása éjszaka nem bölcs dolog.","shortLead":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők...","id":"20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de0f484-3307-4b81-b529-24e6107b5b2c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","timestamp":"2020. június. 14. 19:15","title":"Hogyan altassunk el egy kisbabát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a5a30e-be0b-4b31-92dd-cf5cd0279206","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben” tudatosan irányítsuk is őket – hökkentette meg hallgatóit a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Nógrádi Csilla pszichológus. A beszélgetés során a szakember a különféle álomtípusok jellegzetességein túl arra is kitért, miért fontos leírni az éjjel átélteket, és miért nem kell mindjárt a szexre gondolni egy erotikus álom elemzésekor.","shortLead":"Nemcsak azt lehet gyakorolni, hogy az álmokra emlékezzünk, hanem azt is, hogy „menet közben” tudatosan irányítsuk is...","id":"20200616_Zavarba_ejto_lehet_de_nem_kell_feltetlen_rosszra_gondolni_ha_a_fonokevel_szexel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a5a30e-be0b-4b31-92dd-cf5cd0279206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddb4617-daf7-49b2-b270-4c0c41237ac9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200616_Zavarba_ejto_lehet_de_nem_kell_feltetlen_rosszra_gondolni_ha_a_fonokevel_szexel","timestamp":"2020. június. 16. 08:30","title":"Zavarba ejtő lehet, de nem kell feltétlen rosszra gondolni, ha a főnökével szexel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c54da1a-e922-4f51-ae39-5aecccabdf7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia elől semmi sem maradhat rejtve: akár HD minőségű képet is készíthet egy pixeles felvételből.","shortLead":"A mesterséges intelligencia elől semmi sem maradhat rejtve: akár HD minőségű képet is készíthet egy pixeles felvételből.","id":"20200616_duke_egyetem_mesterseges_intelligencia_homalyos_kepek_elesitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c54da1a-e922-4f51-ae39-5aecccabdf7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a74778f-0349-436c-adfc-042b2fa5a081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_duke_egyetem_mesterseges_intelligencia_homalyos_kepek_elesitese","timestamp":"2020. június. 16. 09:03","title":"Szinte hihetetlen, milyen képeket csinál elmosódott fotókból a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]