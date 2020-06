Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","shortLead":"A filmben a Magyar Hang szerint megszólal egy olyan ember is, akiről jelentett.","id":"20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c67672-b1bf-47cb-ab76-561374095cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ddebd-3e9e-4c86-9d98-5f5ee50c110b","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Egykori_besugotol_rendelt_filmet_a_kozmedia_a_romaniai_rendszervaltasrol","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Egykori besúgótól rendelt filmet a közmédia a romániai rendszerváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","shortLead":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","id":"20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bc7596-24b9-49ad-b7d4-a12097df2177","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","timestamp":"2020. június. 15. 15:05","title":"Kirúgták a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16cd3da-1487-4b4f-bd16-b9906cb926db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciálisan megépített mikrobuszra dőlt a fa, a jaműben hatan utaztak.","shortLead":"Egy speciálisan megépített mikrobuszra dőlt a fa, a jaműben hatan utaztak.","id":"20200615_alkotmany_utca_fa_kisbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16cd3da-1487-4b4f-bd16-b9906cb926db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6d669f-66cc-4f59-90b8-cae19ad1621d","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_alkotmany_utca_fa_kisbusz","timestamp":"2020. június. 15. 20:39","title":"Egy kisbuszra dőlt a platánfa az Alkotmány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c762026-4496-4cb6-a15b-b7be7882241f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ma van a félezredes évfordulója annak, hogy X. Leó pápa kiátkozással fenyegette meg az egyház morális állapota és a búcsúcédulák miatt tiltakozó Luther Mártont. Luthert ez sem tántorította eszméitől, a kiátkozás megtörtént, ezzel megkezdődött a reformáció, amelyből több protestáns egyház is született.","shortLead":"Ma van a félezredes évfordulója annak, hogy X. Leó pápa kiátkozással fenyegette meg az egyház morális állapota és...","id":"20200615_A_nagy_egyhazegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c762026-4496-4cb6-a15b-b7be7882241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29e85cb-d1af-4cd7-a0b3-2e33cb2c1eaa","keywords":null,"link":"/360/20200615_A_nagy_egyhazegetes","timestamp":"2020. június. 15. 11:00","title":"Ma 500 éve kezdődött a katolikus egyház középkori hatalmának vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","shortLead":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","id":"20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2f5387-2490-4c97-af4f-03d1d4d44b64","keywords":null,"link":"/elet/20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","timestamp":"2020. június. 15. 19:06","title":"150 métert zuhant és meghalt a 16 éves francia falmászó-világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","shortLead":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","id":"20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dcbf02-11eb-41c4-aba2-096f95106197","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","id":"20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b00e05-5cd8-4717-974d-cfbac886d576","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","timestamp":"2020. június. 16. 15:45","title":"Két rendőrségi eljárás is folyik Dúró Dóra ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de Magyarország kilóg a sorból. ","shortLead":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de...","id":"20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81071659-a260-4fb6-a380-03b52582498b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 15. 15:59","title":"Az egészségügy helyzete és a korrupció a koronavírusnál is jobban aggasztja a magyarokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]