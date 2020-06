A filmes piac rövid időn belül reagált a járványhelyzettel járó bezárásokra: a Budapesti Film április végén útjára indította a Távmozit, elindult a Cinego, júniusban aztán kinyitottak az autós mozik is, hogy pótolják a mozirajongók életében keletkezett űrt. Csak Budapesten hirtelen négy ilyen – az amerikai filmekből ismerős – vetítőhely indult, ahol nem személyre, nem székre, hanem autóra kell jegyet váltani.

A veszélyhelyzetnek most vége, arról azonban egy szó sem esett a Magyar Közlönyben, hogy milyen feltételekkel, illetve egészségügyi szabályok mentén nyithatnak újra az intézmények. Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón szűkszavúan csak annyit mondott, hogy nem kell majd maszkot viselni a színházban, a múzeumokban és a mozikban.

„Ha nem érkezik részletszabályzat, akkor is intézkedéseket vezetünk be a távolságtartás betartása érdekében. Egyébként sem szerettük volna kicentizni a jogi lehetőségeket, úgyhogy annál egy picit szigorúbb intézkedések lesznek nálunk, mint amelyek feltétlenül kötelezőek lennének” – mondta megkeresésünkre Liszka Tamás, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatója. Ők úgy tervezik, hogy legkésőbb június 25-én kinyitják az artmozikat – erre a munkatársaik és a műsorrendjük is készen áll.

A nézőket - amennyire lehet - szétültetik majd a termekben, igaz, a jegyeladási informatikai rendszert nem tudják átprogramozni, így a velük kialakult jó viszonyra hagyatkoznak majd. „Megkérjük őket, hogy vegyék figyelembe a távolságtartás szabályait a helyfoglalásnál, illetve beengedéskor is erre fogjuk figyelmeztetni őket” – mondja Liszka Tamás.

Az artmozikban a büfék is újra kinyitnak: a vezérigazgató azt ígéri, sokkal többet foglalkoznak majd az antivirális fertőtlenítéssel, de mindent elkövetnek, hogy ne riasztó, laboratóriumi körülmények közé jöjjenek szórakozni a nézők. Liszka úgy sejti, az első hónapokban még óvatosabbak lesznek az emberek, de – ahogy ő fogalmaz – nekik minden jobb, mint nulla néző.

Nemcsak érzelmileg, hanem gazdaságosság szempontjából is, hiszen minden egyes néző, aki megtisztel minket, a veszteségeinket csökkenti. Akárhányan is lesznek, örülni fogunk nekik

– teszi hozzá.

A Cinema City nyitásának pontos dátuma még nem dőlt el, kérdésünkre azt válaszolták, folyamatosak az egyeztetések a forgalmazókkal és a beszállítókkal, de még folyik a jogi értelmezés is, pár nap múlva érkezhet részletes tájékoztatás. A Deadline ebben a cikkében sorra vette, hogy a térségben mikor lehet esedékes a nyitás, Magyarországon ők a július 3-i hétre tippelnek.

Mi lesz az „online mozikkal”?

Az első hazai művészfilmstreaming-szolgáltató, a Cinego május 15-én, a járvány alatt indult, de már jóval korábban elkezdték az előkészületeket. Gyenis Ajándok ügyvezető elmondta: a platform túlteljesítette a várakozásaikat, két hét alatt annyi előfizetőjük lett, amennyit csak pár hónap után vártak – pontos számokat azonban nem közölt.

Érdekes kérdés, hogyan befolyásolja az előfizetési kedvet a mozik nyitása, Gyenis szerint azonban az online streamingplatformoknak nem a mozi a vetélytársa, hanem minden más tevékenység, amelyet otthon végzünk. Ő azt reméli, hogy a Cinego, mint művészfilmes oldal, illetve a mozik egymást erősítik majd a közönség szempontjából.

A Távmozi is sikeres kezdeményezésként könyvelhető el: 15 ezer nézőt tudott produkálni két hónap alatt, ezért ezt a projektet a mozik mellett is tovább viszi a Budapest Film – igaz, kisebb fokozatra kapcsolnak. A Budapesti Film költségvetésén jelenleg százmillió forintos lyuk van, de náluk elvi kérdés volt, hogy nem válnak meg senkitől a bezárás alatt. Nem volt óraszám- és bércsökkentés sem, helyette megpróbáltak hasznos feladatot találni minden munkatársnak – akár a felújításnál, akár a Távmozinál.

Utóbbi nemcsak egy szoftver volt, igazi mozigépészek, üzemvezetők és jegykezelők dolgoztak a működésén minden nap. Liszka Tamás szerint a rendszert megszerették az emberek, és új, vidéki nézők is felbukkantak, olyanok, akiknek a környékén nincs művészmozi. „Ha csak napi egy vetítéssel is, de az ő kedvükért biztosan fenntartjuk a rendszert, a fesztiválokról nem is beszélve, amelyek jó pár hónapra előre terveznek. Velük már eleve úgy szerződünk, hogy akármilyen kedvezőtlen fordulat is történik, egy pillanat alatt újra átkapcsolhassunk a Távmozira.”

De mit fogunk nézni?

Az artmozik már csak a gesztus kedvéért is onnan folytatják, ahol március 11-én, az utolsó vetítéseiknél abbahagyták. „Szeretnénk, hogy a nézők is úgy érezzék, csak megállt az idő, de nem zökkent ki. A művészfilm-forgalmazók július elején terveznek komoly premiereket, és ezek a mi mozijainkban is meg fognak jelenni. A júliusig hátra lévő néhány nap, június legvége még a visszarázódás időszaka lesz, a járványt megelőző rend pedig július második felében állhat vissza” – mondja Liszka.

Az elhalasztott premierek miatt várható némi nyári, őszi torlódás – ez a Budapest Filmnél főleg a Corvin szempontjából érdekes, hiszen ott jellemzően olyan filmeket vetítenek, amelyeket világszerte egyszerre indítanak el. „Legjobb tudomásom szerint a plázamozik szintén kinyitnak a közeljövőben, úgyhogy, ha nekik lesz mit vetíteniük, akkor nekünk is lesz, de a hat mozinkból öt művészmozi, és ezekben nagyon gazdag kínálat lesz, csak győzzék nézni az emberek.”

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Cinema City milyen filmekkel várja a nyitást, az azonban egyértelmű, hogy gyakorlatilag a szezonnak majdnem a teljes első fele elúszott a jelentősebb filmes premierek híján. Így maradt el a többi között a várva várt 25. James Bond-film, a Budapesten forgatott Fekete Özvegy, a Doktor Szöszi 3., Kocsis Ágnes Édenje, vagy az új Top Gun.

Néhány, eredetileg tavaszra tervezett filmet viszont a hazai forgalmazók elraktak a nyárra, így ezeknek júliusban és augusztusban meglehet a premierjük, és egy-két olyan nagydobásuk is be van már tárazva, amelyeket eredetileg is a melegebb hónapokra tartogattak.

Nézzünk néhány premiert, amelyekkel számolhatunk!

Az első áruló (Mozinet, bemutató: július 2.)

Az eddig megjelent kritikák alapján nem tökéletes produkció az olasz film, ám hitelesen mutatja be a kiugrott maffiózó, Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) alakját és őrlődését, mert ugyan tinédzser kora óta a Cosa Nostrában edződött, de kezdi megelégelni, hogy a nagy maffiaháborúk közepette módszeresen mészárolják le családtagjait. A film igaz történet, Buscetta nemcsak több száz maffiózót dobott fel a később merényletben meggyilkolt Falcone vizsgálóbírónak, de ő volt az első, aki a hatóságoknak feltárta a bűnszervezet piramisszerű felépítését, működési mechanizmusait, valamint az omertát, azaz a hallgatás törvényét is.

Ava (Big Bang Media, bemutató: 2020. július 2.)

Ava világklasszis gyilkológép, a filmről pedig egyelőre annyit tudni, hogy remek színészekkel dolgozik: Jessica Chastain a főszereplő, a főellenséget Colin Farrell alakítja, Ava főnökét pedig az utánozhatatlan John Malkovich. A történet már-már klasszikusnak mondható: a bérgyilkosnő végtelen precizitással és hidegvérű következetességgel iktatja ki a célpontjait, amikor egyszer csak mégis elkövet egy apró hibát, és onnantól kezdve ő lesz az, akire vadászni fognak.

Mulan (Fórum Hungary, bemutató: július 23.)

Az előzetes alapján megvan az esélye annak, hogy a Mulan lesz a legjobb az eddigi újgenerációs, élőszereplős Disney-adaptációk közül. Igazi, nagyívű kalandfilm lesz bátorságról, önfeláldozásról, kitartásról. Van egy amolyan Az utolsó szamuráj mellékzöngéje, azzal a különbséggel, hogy a film sikerét most nem egy hollywoodi szupersztárra alapozzák: a főszereplő Yifei Liu-t ugyanis inkább a kínai, délkelet-ázsiai filmes világ ismeri. A film valószínűleg hatalmasat fog aratni nemcsak az amerikai, hanem a kínai mozikban is a film, noha már megjelentek a kritikus hangok, amelyek szerint a Mulan történelmi pontatlanságokat tartalmaz, hogy a nyugati közönség számára befogadhatóbb, komfortosabb legyen a produkció.

Tenet (InterCom, bemutató: július 30.)

Christopher Nolan újabb sötét látomásának bemutatója a csekély nyári mozis felhozatal legnagyobb durranása lesz. A Nolan által írt és rendezett Tenet főszereplője egy titkosügynök, akinek meg kell akadályoznia a III. világháború kitörését, és egy olyan fenyegetést kell elhárítania, ami „rosszabb egy nukleáris holokausztnál” is. Az akciódús trailerből kiderült, hogy a Memento és az Eredet nyomdokain járva, a rendező és forgatókönyvíró ismét az idővel machinál: az autós karambol visszafelé történik, a nyomok a falban már ott vannak, mielőtt a golyókat beleeresztették volna. A szereposztás nem kevésbé bravúros: a főszerepet Denzel Washington fia, John David Washington játssza, a stáblistán pedig még olyan neveket találunk, mint Elizabeth Debicki, a jövőbeli Batman Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Martin Donovan és Michael Caine.

Staten Island királya (UIP-Duna Film, bemutató: augusztus 6.)

Judd Apatow (40 éves szűz, Kész katasztrófa, Felkoppintva) szívvel teli vígjátéka egy Staten Islanden tengődő 24 éves srácról szól, akinek a gyerekkori traumája miatt valahogy nem akaródzik felnőni, kilépni a mamahotel biztonságából, és kezdeni valamit az életével. Napjai többnyire füvezéssel telnek, időnként közepesen jól sikerült tetoválásokat varr a haverjaira. Az kavarja fel körülötte az állóvizet, hogy az özvegy édesanyja egyszer csak összejön egy tűzoltóval, Scott apja ugyanis 17 évvel korábban éppen tűzoltóként vesztette életét. Többek között a filmnek ez a momentuma is egyezik a valósággal: a főszereplőt alakító Pete Davidson (aki egyébként a Saturday Night Live egyik legfiatalabb felfedezettje) édesapja a Word Trade Center elleni merényletkor halt meg. A Staten Island királyáról azt mondják, éppen az önéletrajzi elemektől lesz nagyon erős a film, Davidson ugyanis társszerzője a produkciónak; és Apatow humora mellé a magáét is beleszőtte. A nyár egyik legszeretetteljesebb filmjére számíthatunk.

Pesti balhé (InterCom, bemutató augusztus 13.)

Lóth Balázs vígjátéka lesz az első magyar bemutató az újra nyíló haza mozikban. A film egy fordított képrablásról, és néhány kilátástalan 30-as fiatal kalandjairól fog szólni. Nagyjából egy Ocean’s Eleven-paródiára számítsunk beoltva a Másnaposok humorával. A Petrik Andrea, Mészáros Béla, Elek Ferenc, Szabó Simon és Inotay Ákos főszereplésével készült filmben lesz egy rakás akciójelenet változatos budapesti helyszínekkel megspékelve: a stáb forgatott a Skála Metró tetején, a Király fürdőben, a Párisi Divatházban, a Filozófusok kertjében és budapesti villákban és hotelekben.

Az új mutánsok (Fórum Hungary, bemutató: augusztus 27.)

A különleges képességeikkel még csak most ismerkedő mutáns fiatalok történetét elvileg már 2018-ban be kellett volna mutatni, ám aztán a premier átcsúszott 2019-re, majd 2020-ra, és hát addig tököltek a Marvelnél és a 20th Century Studiosnál, amíg be nem ütött egy mutálódó vírus okozta világjárvány. Most viszont végre kiderülhet, hogy Josh Boone rendező és társforgatókönyvíró hogyan is képzeli a kórházi horrort. A tini mutánsokat ugyanis bezárják egy kórházba, hogy kezeljék őket, de fokozatosan rá kell, hogy eszméljenek: valójában szó sincs gyógyító terápiáról, csapdába csalták őket. Képességeik és barátságuk felfedezése ad reményt arra, hogy együttes erővel élve ki tudjanak jutni a különös létesítményből.

Greenland (Freeman Film)

Mintha nem lett volna elég idén a katasztrófákból! Augusztusban az amerikai mozikba már biztosan megérkezik a Gerard Butler főszereplésével készült Greenland, amely a világjárvány és az özönvizek után egy jó kis kihalásos, apokaliptikus, meteoritos történettel kavarja fel még jobban a lelki nyugalmunkat. A Warner Bros. ezt a produkciót szánja nyár végi felüdülésnek az augusztus közepéről októberre eltolt Wonder Woman 1984 helyett, vélhetően nálunk is még a nyáron sor kerül a premierre. A filmben egy családnak 48 órája van arra, hogy a pusztító becsapódás előtt menedéket találjon egy föld alatti bunkerben. Ric Roman Waugh filmjében – ahogy az a katasztrófafilmeknél lenni szokott – a totális káosz, a végső kétségbeesés és az utolsó csepp remény mozgatja majd a szálakat.