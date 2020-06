Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","shortLead":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","id":"20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472314a7-0def-4251-98d3-14d5200194b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","timestamp":"2020. június. 21. 08:55","title":"Müller Cecília: Nem szabad hátradőlni, mert még világjárvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek - a járványok sok száz évvel ezelőtt, így a XIV. században is ezekkel a társadalmi hatásokkal jártak. Nincs új a nap alatt.","shortLead":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek...","id":"202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02719a-84ba-4cdc-ae89-10f57942bece","keywords":null,"link":"/360/202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","timestamp":"2020. június. 22. 15:00","title":"Jobban hasonlít egymásra a középkori pestis- és a koronavírus-járvány, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tippelt például Ön az 1-re?","shortLead":"Tippelt például Ön az 1-re?","id":"20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa5a89-ce94-4531-9008-3bf0c2a2aa1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","timestamp":"2020. június. 21. 17:26","title":"Nagy a szórás a hatos lottó e heti számainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","shortLead":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","id":"20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ba4ac-b45d-4d51-b3fb-d5f0d36d63c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","timestamp":"2020. június. 21. 08:35","title":"Trump rákapcsolt a választási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintha lenne egy kis áthallás a MÁV kisfilmjében.","shortLead":"Mintha lenne egy kis áthallás a MÁV kisfilmjében.","id":"20200621_Kesz_lesz_mire_elmulik_karacsony_Melyik_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af81895-e4d6-4829-ab8c-93426835d615","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Kesz_lesz_mire_elmulik_karacsony_Melyik_Karacsony","timestamp":"2020. június. 21. 12:23","title":"„Kész lesz, mire elmúlik karácsony.” „Melyik Karácsony?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","shortLead":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","id":"20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9634b-8fc5-4475-bc38-ed936a405dab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","timestamp":"2020. június. 20. 18:54","title":"Korrupció vádja miatt őrizetbe vették Zimbabwe egészségügyi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott a valutaövezetbe. A csúcsvezetők nem is törik magukat, hogy belépjenek, de a lemaradás nem válik dicsőségükre.","shortLead":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott...","id":"202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3d544-f16a-4392-a304-acfc6ac0a6da","keywords":null,"link":"/360/202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","timestamp":"2020. június. 22. 07:00","title":"Egyre távolabb a magyar euró, úgy tűnik, a kormánynak igénye sincs rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]