[{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás és az egyre melegebb hőmérséklet több kutyafajtát is súlyosan érint. Egy új kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes fajok esetében nagyon megnő a kockázata a hősokknak, ami sok esetben végzetes. ","shortLead":"A klímaváltozás és az egyre melegebb hőmérséklet több kutyafajtát is súlyosan érint. Egy új kutatás arra hívja fel...","id":"20200622_Ezek_a_kutyafajtak_vannak_a_legnagyobb_veszelynek_kiteve_a_hoseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b731499-d16d-4aec-924f-18ad0531db29","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ezek_a_kutyafajtak_vannak_a_legnagyobb_veszelynek_kiteve_a_hoseg_miatt","timestamp":"2020. június. 22. 15:46","title":"Egy új kutatás szerint ezek a kutyafajták vannak a legnagyobb veszélynek kitéve a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da064b53-82f9-4196-901e-3598004682e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy sikerre való tekintettel megkezdik az új évadok forgatását. ","shortLead":"A nagy sikerre való tekintettel megkezdik az új évadok forgatását. ","id":"20200622_Jon_a_Tanar_az_Apatigris_es_a_Mellekhatas_folytatasa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da064b53-82f9-4196-901e-3598004682e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e1673-f5a4-4804-969f-06b5daf6e2c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_Jon_a_Tanar_az_Apatigris_es_a_Mellekhatas_folytatasa_is","timestamp":"2020. június. 22. 15:04","title":"Jön A Tanár, az Apatigris és a Mellékhatás folytatása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","shortLead":"Már napok óta 30 fokos kánikula tombol Kelet-Szibériában.","id":"20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5c021-29c1-4818-8768-afc503be5184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4506b4c-37a0-4cbc-86b7-acf692651b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_38_fokot_mertek_a_Fold_egyik_leghidegebb_pontjan","timestamp":"2020. június. 21. 18:35","title":"38 fokos hőséget mértek a Föld egyik leghidegebb pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt állította, valójában nincs ok a pánikra a lapnál, a szerkesztőség feldarabolását javasoló terv kidolgozója már nem is dolgozik ezen a projekten.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke vasárnap este a Media1-nek azt...","id":"20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1a6e0a-940e-4adc-80c5-482b7f021644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db26c8c-46a3-4c7c-9687-a7fbeffa0388","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Bodolai_Felrevezettek_az_Indexet","timestamp":"2020. június. 21. 22:01","title":"Bodolai: Félrevezették az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló alapítvány vezetője szerint mindez félreértés, az újságírókat félrevezették. Az Index \"átállításáról\" szóló pletykák az elmúlt években hol erősödnek, hol gyengülnek, és nem segít, hogy a közelmúltban a TV2 elnöke megjelent a lap hirdetési felületeit értékesítő cég tulajdonosai között. ","shortLead":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló...","id":"20200622_index_vaszily_dull_bodolai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8ccd0-dcb1-4272-8fde-dfcbaa5f752f","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_index_vaszily_dull_bodolai","timestamp":"2020. június. 22. 06:35","title":"Évek óta csapkodnak már a villámok az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország kész tárgyalni a kártérítésről, és hajlandó Párizsba küldeni elemzésre a gép feketedobozait. ","shortLead":"Az ország kész tárgyalni a kártérítésről, és hajlandó Párizsba küldeni elemzésre a gép feketedobozait. ","id":"20200623_iran_forradalmi_garda_tevedesbol_lelott_utasszallito_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90f392-219b-48c5-b52a-121e8a9bd851","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_iran_forradalmi_garda_tevedesbol_lelott_utasszallito_karterites","timestamp":"2020. június. 23. 06:21","title":"Kártérítést fizethet a tévedésből lelőtt gép áldozataiért Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem olcsó, vagy egyszerűen rájönnek menet közben, hogy kifelejtették a számításból a kapu árát – váratlan aknákra futhat rá az, aki a saját házát építteti. Átnéztük, melyek azok a költségelemek, ahol a legtöbbek költségvetése megcsúszik, és hogy mit lehet tenni, hogy egyszerűbb legyen az építkezés anyagi oldala.","shortLead":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem...","id":"20200622_hazepites_lakas_koltsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01546641-993e-45c0-aeab-16debe67dd9a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_hazepites_lakas_koltsegek","timestamp":"2020. június. 22. 10:30","title":"Az építtető is csodálkozik, mi mindenen borulhat egy családi ház építésének költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]