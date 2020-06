Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","shortLead":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","id":"20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041f0c7-350b-4ae9-b92e-b2b16df7a0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","timestamp":"2020. június. 23. 21:49","title":"Pénzbírságot kap a brazil elnök, ha nem visel szájmaszkot nyilvános helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","shortLead":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","id":"20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0088c9cb-2b3d-41e1-8c8c-94fd5d15ac99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 24. 19:29","title":"352 közelébe gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145090e4-1373-406b-ba5e-475ac29d6d80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új kompakt szabadidő-autó megmutatja, milyen designt kapnak a közeljövőben érkező Opelek.","shortLead":"Az új kompakt szabadidő-autó megmutatja, milyen designt kapnak a közeljövőben érkező Opelek.","id":"20200624_itt_a_teljesen_uj_opel_mokka_tisztan_elektromos_valtozatban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145090e4-1373-406b-ba5e-475ac29d6d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f70f213-e0f6-40df-ba18-fa04bd0ba3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_itt_a_teljesen_uj_opel_mokka_tisztan_elektromos_valtozatban_is","timestamp":"2020. június. 24. 09:21","title":"Itt a teljesen új Opel Mokka, tisztán elektromos változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás a problémára.","shortLead":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás...","id":"20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8b28-a56a-4c0c-95ac-221d817704e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","timestamp":"2020. június. 23. 19:13","title":"Találtak még egy kellemetlen hibát a Windows 10 frissítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","shortLead":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","id":"20200624_segway_elektromos_roller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b099f0-c9a8-40d8-96fe-0e14592f323e","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_segway_elektromos_roller","timestamp":"2020. június. 24. 10:59","title":"Vége a Segwayeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna rajongóinak.\r

\r

","shortLead":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna...","id":"20200625_Megkavarjak_rendesen_a_TV2_esti_musorrendjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f2a20-1762-4d73-9f26-97e7ee74a15a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Megkavarjak_rendesen_a_TV2_esti_musorrendjet","timestamp":"2020. június. 25. 14:51","title":"Megkavarják rendesen a TV2 esti műsorrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországnak is van már saját Covid-gyorstesztje. A fejlesztés néhány órán belül ad eredményt.","shortLead":"Magyarországnak is van már saját Covid-gyorstesztje. A fejlesztés néhány órán belül ad eredményt.","id":"20200625_magyar_koronavirus_gyorsteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fd887-3643-4c85-b5c6-dbb2e8b53d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_magyar_koronavirus_gyorsteszt","timestamp":"2020. június. 25. 14:03","title":"Elkészült a magyar koronavírus-gyorsteszt, Kásler szerint pontosabb, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]